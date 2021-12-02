做變性手術才能改性別？　法官認「法律空白」聲請釋憲

▲台北高等行政法院外觀。（資料照片／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

還沒接受變性手術的跨性別者吳宇萱，申請戶籍性別從男性改為女性但被拒，因而提起行政訴訟，要求北市中正區戶政事務所尊重他個人的性別認同、辦理性別登記變更，台北高等行政法院審理認為「性別決定權」受《憲法》保障，我國卻因長期法律空白而對此保護不足，今裁定停止吳案的訴訟程序，並聲請司法院大法官釋憲。

合議庭裁定理由指出，性別認同與歸屬，是維護人性尊嚴與尊重人格自由發展的基礎，屬於《憲法》基本權核心，性別認同又涉及男子服兵役義務，影響身分權利義務關係而有重大公益性，應以法律定之。

合議庭指出，我國《戶籍法》及施行細節沒要求國民身分應登載性別，目前僅以《國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法》，規定身分證編號第2碼為性別碼（即英文字後第1個阿拉伯數字為「1」代表男性、「2」代表女性），但如何變更性別登記，《戶籍法施行細則》僅規定「應提出證明文件」，別無具體內容。

不過，合議庭認為，放眼世界先進國家，從1980年以來，相繼制訂性別變更的相關法律，我國卻長期面臨法律真空狀態，還看不到法制化的終點，而立法者持續消極立法的結果，已抵觸《憲法》與《憲法增修條文》消除性別歧視、促進兩性地位實質平等的意旨。

合議庭表示，內政部以函令方式，透過醫療實務，委由醫師判定性別辦理登記，但以「摘除性器官」做為目前變更性別唯一許可途徑，欠缺法律明確授權，也不當限制不願做變性手術者的基本權利，違反法律保留原則、比例原則與平等原則，我國對性別決定權的保障，已不僅是立法不充分，而達長期法律空白狀態，不應容許這種違憲狀態持續下去。

擁有台美雙重國籍的吳宇萱，2019年持精神科醫師診斷他「性別不安」等證明資料，申請美國聯邦政府變更他的美國護照登記為女性，已獲准許，吳宇萱接著於去年（2020）11月20日，持美國護照、醫院診斷證明等文件，向北市中正區戶政事務所申請變更戶籍性別登記，從男改為女。

中正區戶政事務所指內政部2008年的函令規定，申請男變女的變性者，須持2位精神科專科醫師評估鑑定的診斷書，及合格醫療機構開具已摘除男性性器官，包括陰莖及睪丸的手術完成診斷書，才可變更戶籍性別登記，但吳宇萱還沒接受變性手術，據此不准他的申請。

吳宇萱提起訴願被駁回，因而提起行政訴訟，要求中正區戶政事務所尊重他的個人意願，日前開庭時，吳宇萱的父母與阿公都到場聲援。合議庭當庭詢問雙方是否同意停止訴訟、聲請釋憲，吳宇萱和戶政事務所都沒反對。