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滑翔飛越200公尺寬「惡魔屋」火山口　智利退役空軍成史上第一人

▲阿瓦雷茲（Sebastián Álvarez）勇闖「惡魔屋」。（圖／取自instagram@sebastianalvarez._）

▲阿瓦雷茲（Sebastián Álvarez）勇闖「惡魔屋」。（圖／取自instagram@sebastianalvarez._）

實習記者廖翊慈／綜合報導

36歲的智利退役空軍塞巴斯蒂安·阿爾瓦雷斯（Sebastián Álvarez）著飛鼠裝，成功滑翔飛越有惡魔屋之稱的維利亞里卡火山口（Villarrica Volcano），成為完成壯舉的第一人。拍下驚人壯舉的跳傘運動員丹尼·羅曼（Dani Roman）表示，「我真的覺得他瘋了，但他成功了！」

Daily Mail報導，阿瓦雷茲自空軍退役後成為著名的極限運動員，影片中可以看到他在跳躍前絲毫不緊張，坐在門邊大口地喝著運動飲料，倒數3秒後，毫不猶豫朝火山口飛去，最終以時速超過160公里飛入和飛出這座寬約200公尺、冒煙的火山。他為了完美飛過火山口，做了超過500次的滑翔訓練，第一天進行了三次嘗試，但火山噴出的煙霧和風太大，導致無法完成任務，第二天，直升機飛到11,482英尺（約3500公尺）的高度，才成功完成壯舉。

報導提及，阿瓦雷茲完成的挑戰不只這一次，包括穿越智利的比尼亞德爾馬雙塔、從阿爾卑斯山的勃朗峰進行定點跳傘，以及在智利聖地亞哥的曼克休山進行翼裝飛行等 。惡魔屋是南美洲最活躍的火山之一，自2014年12月至2015年3月間有過多次劇烈噴發，在噴出超過3000英尺高空的火山灰和熔岩之前，已有三千多人從該地區撤離。

報導引述，阿瓦雷茲對於這次任務有許多感言，「由於不可預測的因素太多，這絕對是我參與過最複雜的項目，我明白想飛入一座活火山需要多大的心理建設。」他補充說道，「所有因素都是可控或可預測的，在我的情況下，人為因素是訓練，還有天氣因素，這是可以預測的，但火山活動完全不受我們控制」。

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