台積電行動徵才車到高雄獵才　在地大學生投履歷：想留家鄉工作

▲台積電行動徵才車開到高雄獵才。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」今（2）日起至4日在高雄展覽館登場，今年特別舉辦關鍵技術人才媒合會，其中，即將到高雄投資設廠的台積電，這次也出動行動徵才車到現場獵才，首日吸引30多人遞履歷。

這次台灣光電科技研討會共有11個國家，23位國際半導體、光電、電子院士、專家、學者及國內碩博士生、教授等，超過1000人與會，共發表研究成果624篇。

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▲▼高雄市長陳其邁出席「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」。（圖／記者賴文萱攝）

除此之外，今年特別舉辦關鍵技術人才媒合會，邀請台積電、聯電、台灣默克（Merck）、穩懋、晶電、光寶、日月光、華泰電子、強茂等全球大廠辦理線上預約、現場徵才，希望能讓發揮產學合作效力，讓學子能無縫接軌，畢業秒就業。

▲▼台積電行動徵才車。（圖／記者賴文萱攝）

台積電宣布將到高雄投資設廠後，行動徵才車這次也首度離開校園，直接到現場徵才，首日截至下午共有30人投遞履歷，現場也安排有一對一面談，讓有求職需求的人才更深入了解狀況。在地高科大的學生指出，原本畢業後是規劃到南科廠應徵，但現在台積電要到高雄，就期待可以留在家鄉高雄就業。

高雄市長陳其邁今在現場受訪表示，台積電在晶圓製造是全球最好的廠商，後續會整個帶動的材料、零組件、設備等等供應鏈下來，大概有20幾家都下來了，另外，這個月要選地的橋科，還有周遭產業園區也都有大廠要下來。至於他提到有電動車產業也要進駐，外傳是鴻海？他則表示，「請大家拭目以待。」