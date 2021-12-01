警察連線「反詐騙」　美女直播主嚇壞...自曝：我是男的！

▲警察連線美女直播主宣傳反詐騙。（圖／翻攝自西瓜視頻）

圖文／CTWANT

大陸一名警察宣傳反詐騙不遺餘力，還跟上流行連上各大直播網紅直播間，不過他之前進入一位外型亮麗的長髮美女直播間後，對方竟顯得相當心虛，還連說好幾次「我害怕」，最後甚至直接招認「我是男的」，接著著急忙解釋自己男扮女裝也是為了宣傳「反網戀詐騙」，笑翻許多網友。

大陸河北秦皇島一名警官老陳常進入各大抖音網紅的直播宣傳反詐騙，常因此造成許多令網友噴笑的片段，其中就令人印象深刻的，莫過於他先前與一名長髮飄逸、面貌清秀的美女主播連線後，先是親切問道「請問美女是什麼主播？」沒想到對方竟然神情相當緊張，還眼神游移說出「我害怕」。

▲警察連線美女直播主宣傳反詐騙。（圖／翻攝自西瓜視頻）

接著老陳直言自己是來做反詐騙宣傳的，並向對方連問幾個問題，沒料到最後美女主播經不起提問，直接招認「警察叔叔我是男的」，並且趕緊解釋，自己也是反詐騙的主播，主要目的是為了讓大家不要被網戀所騙，還多次強調自己是「正能量」滿滿的主播。

這位「美女主播」慌張模樣逗樂大批網友，許多網友紛紛留言「這美女主播求生欲超強」、「笑死我了！一個抓一個準」、「笑死我！警察叔叔中途也差點沒撐住笑場」、「作賊心虛哈哈哈哈哈」。

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