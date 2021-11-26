中潭公路區間測速元旦開拍！網瘋傳哀號一天下架　警認了烏龍公告

▲南投縣警局指中潭公路區間測速設備檢驗中，明年元旦不會啟用。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局於台21線（中潭公路）的埔里鎮桃米到魚池鄉大雁路段，設置固定式測速照相儀器，埔里警分局昨於官網公告明年元旦將開始執行區間測速作業，頓時在地方社群媒體瘋傳、網友一遍哀嚎叫苦；不過南投縣警局交通隊今天澄清，相關設備仍在檢驗中，應該來不及在明年元旦啟用，埔里分局也已將該篇公告下架。

埔里分局官網昨天於「警政消息」欄位PO文，指南投縣警局訂於111年1月1日啟用部分新設置之固定式測速照相及科技執法設備，設置地點為「台21線53.8K至51.1K北向，偵測長度：2729.2公尺；台21線51.1K至53.8K南向，偵測長度：2800.3公尺」，速限為60公里。

訊息一出，連魚池鄉長劉啟帆都立刻截圖，PO上個人臉書提醒民眾留意，廣大網友則哀歎連連，有人認為以後會更塞車，或只會顧著注意車速，反會疏於留意車前狀況而導致危險。

▲魚池鄉長劉啟帆於臉書PO文，提醒民眾中潭公路部分路段區間測速將啟用。（圖／翻攝魚池鄉長劉啟帆臉書）

南投縣警局交通隊指出，中潭公路是往來埔里、魚池和日月潭風景區的重要道路，假日觀光車潮更多，但常因超速行駛導致翻車、自撞和受傷死亡意外頻頻發生，因此向交通部爭取400萬元經費補助，於今年2月在多彎道且為長下坡的上述路段，設置區間測速執法系統設備，可利用新型影像辨識技術進行區間測段，針對往來違規車輛進行拍照後逕行舉發，取代人力、提升執法效率。

▲▼南投縣警局指相關設備仍在檢驗中，明年元旦不會啟用中潭公路區間測速。（圖／民眾提供）

縣警局交通隊2月時曾表示，區間測速設備建置完成並驗收後，須再由經濟部標準局檢驗合格後，才會另行公告，初期上路也會有執法前宣導期，不過至目前相關設備仍持續檢驗中，可能趕不及在明年元旦啟用。

埔里警分局稍早也說明，縣警局23日函文、25日公告指111年1月1日啟用新增固定式測速照相及科技執法設備，指的是南投市南崗一路與民族路口、國姓鄉台14線40.1公里、草屯鎮中正路與博愛路口、中正路與大覺路口等4處；中潭公路的「區間平均速率執法設備」因尚待檢驗合格通過，故不在本次啟用範圍，埔里分局目前已先行將該篇公告自官網下架，待縣警局發文修正後，再重新上網公告、免生誤解。

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