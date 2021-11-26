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社會 社會焦點 保障人權

鏡頭前亮槍反霸凌！怒嗆「不要以為我好欺負」　直播主下場曝

▲桃園市江姓男子於2016年12月把玩生存遊戲空氣槍，卻因不明原因擊發，子彈貫穿弟弟胸膛，導致心臟與肝臟引發出血性休克死亡，桃檢23日偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

▲朱姓男子因不滿遭到網路霸凌，竟在直播上突然亮槍，嚇壞觀看直播的民眾。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名29歲的朱姓男子去年7月晚間，在臉書直播帳號「成峰破浪什麼都賣台」內，拿著一把外觀酷似真槍的黑色空氣槍，對著鏡頭怒說「不要以為我好欺負，不然看要怎麼樣都沒關係」等語，被觀看民眾報警處理。一審，法官依恐嚇公眾罪，判其有期徒刑3月，得易科罰金，朱男不服上訴二審；不過新竹地院審理後，駁回其上訴，維持原判。

朱姓男子去年7月晚間，透過臉書直播帳號「成峰破浪什麼都賣台」內，持著一把外觀酷似真槍的黑色CO2空氣槍，將槍枝對準拍照鏡頭，對著鏡頭表示「不要以為我好欺負，不然看要怎麼樣都沒關係」等語，嚇得觀看直播的觀眾報警檢舉。

一審，法官依恐嚇公眾罪判其有期徒刑3月，得易科罰金，朱男不服，上訴二審。朱男向法官坦承犯行，希望法官可以藉此判輕一點，並強調是因為遭到網友攻擊欺負，一時衝動才犯下大錯。朱男的辯護人也幫其辯護表示，朱男已坦承犯行，更在今年8月時以直播的方式向社會大眾道歉，請求法官能夠給予朱男緩刑宣告。

但新竹地院審理後指出，朱男僅因認為自己身受網路霸凌，不思以和平、理性方方法解決，就以具有情緒性之發言及行為恐嚇觀看直播的觀眾，顯見其法治觀念薄弱，自我控制能力欠佳，且其手持空氣槍雖無殺傷力，但一般社會大眾應難以辨別是否為真槍，認為原審量刑無誤，駁回其上訴，維持原判。

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