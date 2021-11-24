打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

▲打完莫德納變光頭，台北女崩潰哭：小孩看到我就說媽媽好可憐。（圖／東森新聞）

記者嚴云岑／台北報導

台北一名陳小姐7月19日打完莫德納疫苗後開始瘋狂掉髮，3個月後變成禿頭，只能戴假髮，還被小孩說「媽媽好可憐」，醫師研判與疫苗有關。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（24）日表示，落髮與疫苗關聯性「還在查」。昨另新增8例接種疫苗後死亡不良事件通報。

陳小姐是在7月打第一劑莫德納疫苗，月底開始落髮，一開始只有頭頂變禿，8月檢查甲狀腺與前往風濕免疫科就診，數值都正常，看了皮膚科猛擦藥也沒用；10月轉到台大醫院，醫師才主動提起可能與疫苗副作用有關。

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陳小姐指出，醫師認為要過半年，再進行治療看看有沒有效，她也決定不打第二劑疫苗，並提出疫苗接種救濟。對此，指揮中心發言人莊人祥接受媒體訪問時回應，目前未接獲通報，但這不是很常見的副作用。至於跟疫苗有沒有關聯，還要再調查。

依據中央流行疫情指揮中心統計，昨日新增135件疫苗接種後不良事件通報，其中68件非嚴重、59件嚴重，另有8例死亡，其中有3人接種AZ、3人接種過莫德納、2人打過BNT，年齡介於47歲至73歲，在接種後1天至133天後發生。