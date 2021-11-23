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乞丐「時薪近3000元」！她曝「這節日」最賺：可大撈一筆

▲▼街友,流浪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名女性街友透露，在聖誕節平均每小時可以賺到約80英鎊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

2021年只剩下三十多天，眾所期盼的聖誕節也將來臨，許多商家也都推出聖誕相關產品等。英國西約克郡就有一名女街友爆料，聖誕節對他們來說是一個「賺錢的好時機」，平均每小時可以賺得約80英鎊（約新台幣2975元），就連她們自己也很驚訝，而她也透露最佳賺錢地點就在「聖誕市集」。

據《每日星報》報導，這名女街友年僅31歲，育有2個孩子，而她已經流浪街頭3年，目前住在敞篷車中。她向媒體透露，在聖誕節期間民眾捐款意願會提升，「聖誕節期間，我記得我坐在聖誕市場上總是可以大撈一筆，大約每小時80英鎊。」

她表示，聖誕節會帶來人們的善意，讓許多想要幫助他們的人，對他們伸出援手，會因憐憫給他們食物，甚至給他們錢。而她也承認，因為賺到那筆錢，讓她又犯上毒癮，回到了「精神上的黑暗之地」。

而坐在她身旁的49歲女街友也有類似的感受，曾在速食店擔任清潔工的她表示，「這可以讓一些漂亮的人出來說『好吧，我們知道你無家可歸』，他們會給你一些東西，會幫助你，他們真的很善良」，不過也不是每個路人都非常友善，「也會遇到很多喜怒無常的人，他們只會看著你，就像你是個骯髒的人」。

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