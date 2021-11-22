鳳祥消防隊出勤遭撞釀1死4傷　肇事聯結車駕駛拒認錯判決出爐

▲鳳祥消防分隊水箱車遭撞翻覆。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊水箱車去年2月間出勤時，在鳳頂、過埤路口與一輛聯結車擦撞後翻覆，造成車上5名警消1死、4人輕重傷的重大意外，聯結車的張姓駕駛事後被依過失致死等罪嫌起訴，高雄地方法院審理後，認為張男從頭到尾否認犯行，且超速又超載，判處他2年有期徒刑，可上訴。

這起車禍意外發生在去年2月13日晚22時左右，鳳祥分隊接獲火警通報鳳山區頂圃街火警後，緊急出動，水箱車出勤時在鳳山區鳳頂路、過埤路口，與1輛準備上上88快速道路的拖車發生擦撞，拖車攔腰撞上，水箱車被撞後90度翻覆，車內5名消防員當場受到輕重傷。

▲鳳祥分隊水箱車遭撞翻覆。（圖／翻攝爆料公社）

車禍發生後，水箱車的小隊長馮永昌經過搶救仍宣告不治，隊員賴統生受重傷行動得坐輪椅，分隊長曾柏雄腳部骨折、水箱車駕駛芶玉錦、隊員郭峻嘉送醫急救後均傷勢穩定。

檢方調查時，張男辯稱，沒聽到消防車鳴笛聲，視線剛好被橋墩擋住，才沒有看到消防車通過路口，而且他通過時速才50公里，根本沒超速怎能算有過失？

不過檢方卻發現，張男當時行經過埤路與鳳頂路，看到行駛方向的方向燈由綠轉黃，卻沒有煞車禮讓消防車，反而加速闖過肇事路口，造成消防車翻覆，而該路段時速僅60公里，張男卻以78公里時速通過，而且聯結車的載重限制為35公噸，張男卻載了44公噸，因此依過失致死罪起訴張男。

高雄地院法官審理時，根據車禍附近車輛提供的行車記錄器畫面，發現拍下撞擊過程的車輛車內雖有播放音樂，但仍可以明顯聽到消防車的鳴笛聲，加上附近綠燈車道車輛均在路口前停車避讓，淨空交岔路口，因此可認定消防車通過路口時，警鳴器有開啟並正常運作，認為張男辯稱沒聽到鳴笛聲不足採信。

此外，根據張男聯結車上的行車記錄器畫面，事故前7秒就已經拍到消防車從聯結車左前方駛來，只要張男多加注意，就能發現消防車駛入肇事路口。

法院審理後雖然考量到張男有自首，但由於張男始終沒有承認超速又超載的犯行，且張男及交通公司並未與所有受害消防人員達成和解，因此判處他2年徒刑，沒有給予緩刑，全案仍可上訴。