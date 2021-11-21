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暑假寄宿！阿公3度性侵孫女「還逼打手槍」　犯案時1個動作GG了

一名祖父今年暑假在未滿12歲的孫女拜訪期間，3度性侵熟睡中的孫女。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

一名祖父今年暑假在未滿12歲的孫女拜訪寄宿期間，3度趁孫女熟睡對其上下其手，還用手機拍下性侵過程，士林地院審結，認為祖父罪行重大，依拍攝兒童性交及猥褻行為之電子訊號、對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交等罪，重判祖父13年徒刑，可上訴。

判決指出，今年8月暑假期間，孫女到祖父家中拜訪暫住，祖父卻心生歹念，趁孫女熟睡，撫摸孫女胸部、外陰部，孫女雖意圖反抗卻仍不敵騷擾，最後祖父脫下孫女褲子指侵得逞，還用手機拍下全程。

隔天，食髓之味的祖父，再度用相同手法發洩性欲。第三天凌晨，又對孫女下手，還強拉孫女的手替他打手槍，同樣以手機拍下犯罪過程。

祖父一度否認犯行，之後因影片曝光，他才改口稱因中風無法勃起，一時好奇才會欺負孫女，但不被採信。法官認為祖父將孫女未盡照顧之責，視其為洩欲對象，違悖人倫綱常，對孫女身心發展已造成難以抹滅的傷害，加上祖父犯後態度不佳，在性侵影片曝光後才認罪，依法重判13年徒刑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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