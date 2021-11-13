剛約會完！她見「連結片」甜喊：大色魔多10秒也好…下秒翻臉怒告

▲男子未獲得女友同意就拍攝性愛影片，遭女友提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳韻如／台東報導

男子阿宏（化名）與女友小君（化名）是遠距離戀愛，而阿宏經常在2人見面時拍攝性愛影片紀念，而小君也都同意，但其中一次卻在未告知小君的狀況下偷拍，事後還傳給小君看。起初小君還回說影片太短，「多10秒也好」，但事後卻告阿宏偷拍。法院審理時，阿宏坦承此次並未獲得同意，而法官最終依妨害秘密罪嫌判阿宏5個月徒刑。

根據判決，家住台東的阿宏透過交友軟體認識在台北的小君，2人進而交往，而遠距離的兩人愛得相當火熱，見面便經常發生性行為，而阿宏也常在小君的同意下拍攝兩人的性愛影片留念。

然而，2020年2月的情人節當天，兩人相約見面，並回到民宿內嘿咻，但當時小君喝得爛醉毫無意識，阿宏卻又在嘿咻過程中拿起手機拍攝她背部到臀部全裸的性愛畫面，事後還將影片傳給小君觀賞，2人當時也在訊息中打情罵俏，但沒想到小君事後卻翻臉提告。

小君表示，拍攝影片時她完全不知情，也不省人事，就連有發生性行為都不知道，她還問阿宏有沒有生氣，而幾天後她因細故而跟阿宏表示暫時不要聯絡，和好後阿宏才將影片傳給她看，當下她雖然沒有反應，但越看越覺得心裡不舒服，才決定提告。

不過阿宏卻拿出2人的證明，他當時傳影片給小君時，還開玩笑說，「妳不要一直重複看喔、不是才10秒」，而小君還回他，「太晚拿手機錄了，多10秒也好啊；哈哈哈」，而阿宏又說，「因為很舒服臨時才想錄ㄉ」，小君則回，「你這個大色魔」。

阿宏辯稱，影片拍攝當下小均知情，且拍攝完後兩人還一起在民宿內觀賞，倘若小君覺得不舒服，覺得她是偷拍，為何未提出質疑，反而抱怨太晚拍攝，顯示兩邊拍攝完全是有經過同意的。

法院審理時，小君強調，事發當天她真的喝醉，雖然事後有說出那些話，但不代表她遭拍攝當下是同意的。法官事後採信小君的說法，認為阿宏拍攝的當下，小君並未概括同意拍攝所有性愛影片，最終認定阿宏犯行，將他判刑5個月並沒收手機，案經上訴，但仍遭到二審法官駁回。全案確定。