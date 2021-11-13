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想嚇女駕駛！男朝車門轟4槍　冤喊沒殺人：有30發沒擊出…下場超慘

▲桃園市何姓男子去年2月間持改造手槍在中壢區與人談判債務問題，卻擦槍走火意外誤擊吳姓男子右臉處，經急救後取出子彈才救回一命。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台中鄭男想到公墓試射自行改造的手槍，卻於途中因細故怒朝一名女駕駛車門連轟4槍，下場出爐。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台中報導

台中鄭姓送貨員從玩具店買來玩具槍後，自行改造成具有殺傷力的手槍，而某日其準備前往公墓試槍時，與一名劉姓女子發生行車糾紛，沒想到他竟持槍朝劉女轎車左側連開4槍，所幸子彈卡在車門，並未擊中劉女。一審審理後，鄭男被判刑10年，但他不服提出上訴，二審法官考量他已與劉女達成和解，則改判刑9年。全案可上訴。

判決指出，20歲的鄭男2020年5、6月間在台中一家玩具店買了3把玩具手槍之後，自行將其中2把的槍管貫通、改裝撞針及彈簧等零件，這2把槍改造完成後可發射子彈具有殺傷力，而鄭男又另外製造了91顆子彈。

鄭男將手槍改造完成後，迫不及待要試槍，於是於同年10月15日晚間開車準備前往一處公墓，但在途中，因自認劉女故意擋車，因此心生不滿，遂持槍朝劉女轎車左側連開4槍，所幸子彈貫穿車身後（其中1顆彈頭卡在左前葉子板，1顆彈頭卡在車門夾層，1顆彈殼掉落現場地面、2顆彈殼掉落車上），並未擊中劉女，才未造成傷亡，但也導致劉女車身受損。

劉女事後發現車子遭人開槍後，嚇得趕緊報警，而警方也隔天凌晨前往鄭男住處搜查，並將鄭男當場逮捕，也查扣槍枝及子彈等。

鄭男事後被依法送辦，而一審審結後，將鄭男依殺人未遂、違反槍砲等罪將他判刑10年，但他不服提出上訴，並辯稱，他跟劉女只是單純行車糾紛，也不認識她，不會因為行車糾紛就想殺她，「在當時的情況，我有兩把槍、30發子彈，如果真的想要傷害她或殺她是很容易的，但當下我並沒有這麼做，我沒有殺人犯意」，因此請求法官從輕量刑。

不過法官認為，鄭男若是只要嚇嚇劉女，持槍朝劉女轎車開1槍就已足夠讓人心驚膽跳，又何須連開4槍，認定他並非只是想要單純嚇嚇對方而已，法官因此不採信鄭男說詞，但考量他事後已與劉女成和解，且已賠償完畢，最終撤銷一審判決，改判9年徒刑。

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