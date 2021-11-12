單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩：我老了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市文山區木柵路12日清晨發生一起死亡車禍，一名58歲傅姓騎士清晨5點外出準備工作，卻在路口待轉時被王姓男駕駛直接撞飛，傅男連人帶車噴飛到對向車道後，再遭方姓男駕駛開車輾過，送醫不治。傅男的媽媽聽聞噩耗後淚崩，坦言她們是低收入戶，如今家裡的經濟支柱走了，不知道該如何帶大兩個小孫子。

據悉，傅男在木柵路獨立經營檳榔攤，靠著收入養活一家老小，每天清晨5點開店。沒想到，他12日清晨5時左右，在店門前的路口待轉時，被42歲王姓男子駕駛的銀色轎車撞上，人直接噴飛到對向車道，再被39歲方姓男子駕駛的轎車輾過，送醫不治。

▲▼傅男遭王男開車撞上，噴飛到對向車道後被輾斃。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方表示，事後對王男、方男進行酒測，兩人酒測值均為0，訊後將依刑法過失致死罪送辦，而詳細事發原因也有待交通事故鑑定小組調查釐清。此外，肇事的王男是知名的電影、廣告片美術指導，曾參與國片《球來就打》的製作，疑似凌晨4點多拍完廣告又開車，疲憊駕駛所致，對家屬感到很抱歉。

傅男的母親表示，兒子年紀很大才結婚，靠經營檳榔攤，一肩擔起全家的經濟支出，如今兒子因意外去世，她也開始擔心一個就讀中班、一個小學二年級的兩個孫子到底該怎麼辦，「我老了，不會走…」。

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