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掃實聯制QR Code超厭世！iPhone「神級小工具」一秒通關

▲▼iPhone 13。（圖／記者吳珍儀攝）

▲iPhone 13。（圖／記者吳珍儀攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，台灣人在進出多數公共場合仍須掃描實聯制簡訊的QR Code，雖然過程簡單，但數次重複的動作累積下來仍會占用不少時間。就有蘋果使用者在網路上分享如何使用一項小工具，大大縮短發送簡訊的過程。

原PO在Dcard上發文指出，年末將至公司的專案量真的多到爆炸，為了節省時間，中午吃飯都會選擇吃便利商店，而每次進入便利商店都要進行一次掃碼，這樣的生活已經持續兩個禮拜，終於找到了最快進出便利商店的方法。

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原PO指出，過往掃QRcode的步驟，都先必須開啟相機掃描QRcode，再點選1922網址，最後再發送簡訊，然而這三個步驟可透過蘋果內建的捷徑工具簡化，只要點開小工具，掃描QRcode，就可以自動將實聯制簡訊發送制1922。


使用說明：

1.開啟下載連結(點我)點選取得捷徑並於捷徑APP內點選「加入捷徑」

▲▼1922實聯制捷徑。（圖／記者楊庭蒝攝）

2.於桌面空白處長按進入抖動模式，點選左上角的+號，下拉尋找捷徑APP，再選擇1922捷徑並按下加入小工具，就可以在桌面上看到發送1922實聯制簡訊的黃色捷徑於桌面。

▲▼1922實聯制捷徑。（圖／記者楊庭蒝攝）

3.完成以上步驟後，往後遇到需要掃描QR Code的環境，只要點選1922捷徑並掃描，手機就會自動跳轉到簡訊發送成功的頁面。

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