春節檢疫擬放寬為7+7　專家：「後7天不偷跑」是防疫關鍵

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節檢疫可望再放寬，除原宣布10+4，指揮中心研擬針對接種兩劑疫苗且滿14天者可採取7+7方案。專家認為，檢疫措施放寬確實可能增加相關風險，但更重要的是如何確保後面7天在家檢疫時間民眾不會「偷跑」，只要確實都待在家，像國內過去14天都在家裡措施也沒有問題。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，放寬春節返台檢疫措施，除可在防疫旅館或集中檢疫所集中檢疫14天，也可選擇「10+4」方案，前10天集中檢疫，後4天採居家檢疫。

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傳出指揮中心研擬進一步規劃前7天集中檢疫，後7天採居家檢疫的「7+7」，發言人莊人祥表示，目前7+7的防疫政策目前都還沒定案，都還在跟各部會討論，如果有確定放寬7+7，會比較簡化，是7天在防疫旅館，7天在家居家檢疫，但居家檢疫事實上也需要再多些採檢措施，所以還是算是比較加強的在家檢疫。

醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，觀察7月2日至11月7日這波最早在印度發現的Delta變異株引起的疫情，有123名境外移入個案屬Ct值小於或等於25，即病毒量較高的個案，當中32人屬完整接種2劑疫苗滿14天的突破性感染個案。

羅一鈞指出，這32名突破性感染個案中，有多達30人於入境7天內因出現症狀或依規定採檢確診，占比達94%；僅2人是在入境後第10、12天確診，占比約6%，7天內發現確診比率高。

感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民表示，檢疫放寬相關風險皆會提升「不然早就可以做了」，重點在於好好管理，不管是後面4天或者7天，要確保受檢疫者確實在家裡面。

黃立民說，其實國內最初14天也都是在家裡檢疫，也相信大部分的民眾都會守規矩，但是還是有少部分可能會溜出去，過往就常見去抽菸、丟垃圾、買東西等狀況，政府必須思考相應措施，包含加強稽查、違規者重新隔離、罰款，讓這些人三思而後行。