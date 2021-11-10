失智翁燒螞蟻釀大火2死　竟藏4病床疑為「幽靈安養宅」

記者崔子柔／綜合報導

花蓮市國福街一處民宅昨（9日）下午1時許發生火警，2名臥病在床的長者不幸身亡，1人重傷，疑為失智的張姓男子在屋內燒螞蟻釀禍，而該民宅內放著4張類似安養中心的病床，被質疑為「幽靈安養宅」，將持續調查是否有收費進行照顧服務。

根據《自由時報》報導，屋內住有6人，其中4名長者由方姓婦人照顧，當天她和兒子正在料理午餐，約1時左右看到張男的床舖起火，就先引導鄭婦逃走，隨後火勢太大無法再進入房間，自己也拿了手機跑出屋外，2名行動不便的長者不幸在屋內被燒死。

▲屋內燒得焦黑。（圖／記者黃彥傑翻攝）



屋內消防安全設備不足，但放有4張類似安養中心的病床，目前仍在釐清是否有收費照護一事，方婦則說，4人皆是親屬間委託照顧。

據了解，張男先前就有「放火紀錄」，昨日疑似於屋內燒螞蟻，不慎引起火勢。方婦兒子表示，前幾天房間已有燒到的痕跡，他們便將張男的打火機沒收，但母親昨天準備進房給長者餵食時，就看到火已燒起來，不曉得張男從哪裡取得打火機，以及燒了什麼東西。

▲火勢蔓延。（圖／記者黃彥傑翻攝）



對此，目前警方已將張男帶回調查，如果是「非故意點火」，將朝公共危險、過失致死罪偵辦。至於詳細起火原因，仍有待調查釐清。