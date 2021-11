快訊／6.2地震夜襲！友邦尼加拉瓜近海連2強震　暫無海嘯警報

記者陳宛貞/綜合外電報導

根據美國地質調查局(USGS),我中美洲友邦尼加拉瓜當地時間9日凌晨接連發生二起強震,第一起發生於0時24分(台灣時間下午2時24分),規模5.7,震央位於西南部城鎮托拉(Tola)西南方66公里近海,震源深度約35公里;第二起規模達到6.2,發生在1分鐘後,震央位於Masachapa南方61公里處近海,深度約35公里,暫無海嘯警報。

▲ 震央位於尼加拉瓜近海。(圖/翻攝自USGS)

Notable quake, preliminary info: M 6.2 - 61 km S of Masachapa, Nicaragua https://t.co/ZRWb2xRcWS

#URGENT | 6.2-magnitude earthquake strikes near coast of Nicaragua, EMSC sayshttps://t.co/8yRKs9LZ1P pic.twitter.com/INzKu4nv2D