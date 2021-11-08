快訊／台中工人高處墜落「鋼筋刺穿腹部」！當場命危

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中西屯區8日上午9時許發生一起工安意外，當時一名工人疑似從高處墜落，腹部遭到鋼筋刺穿，當場失去生命跡象，而警消獲報後，立即派遣消防車5輛、救護車1輛、17人前往救援，至於詳細事故發生原因、是否涉及工安事故，仍有待進一步調查。

這起事故發生在8日上午9時許，當時該名男性從高處墜落後，遭鋼筋刺穿腹部，而警消獲報到場時，男子已經失去生命跡象，消防員見狀後，立即將鋼條切割協助其脫困，並緊急將其送往醫院搶救。

▲台中工人遭鋼筋刺穿。（圖／民眾提供，下同）