國道上瘋狂變換車道！他吃「9罰單」要噴2萬7　1原因讓他現省2萬1

▲屏東陳姓男子國道上狂變換車道被開9張罰單，他怒提抗告，判決結果出爐。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳韻如／屏東報導

陳姓男子租車上國道，沒想到返家後竟收到9張3千元的罰單，理由全是他違規變換車道而遭到檢舉，罰金高達2萬7千元。由於其中6張罰單時間間隔才差不到6分鐘，陳男因此認為違反比例原則，於是提出行政訴訟，要求撤罰。法官審理後，認定處分違反比例原則，撤銷其中7張罰單，原本的罰金從2萬7千元驟減為6千元，陳男一共省下了2萬1千元。

判決書指出，陳男今年元旦租車開上國道，沒想到卻在某天收到厚厚一疊總共9張3千元的罰單，且違規事由全是「行駛高速公路未依規定變換車道（變換車道未依規定全程使用方向燈）」，其中前6張罰單時間間隔不到6分鐘，距離大約12公里，而後3張更是在短短46秒內開出。

陳男事後不服提出抗告，他認為，依照「道路交通管理處罰條例」，違規地點需相距6公里以上並違規時間相隔6分鐘以上，才可連續舉發，但警方卻於同一路段間隔不到6公里，在6分鐘內對他連續舉發9 張罰單，有違規定，因此主張撤銷罰單。

對此，警方表示，雖然陳男的違規時間、距離相隔不多，但每個違規行為都屬不同情況，切換車道時鄰車也都不同，因此對不同用路人皆構成危害，主張應分別處罰。

不過，法官審理後認為，原處分確實違反比例原則，依照「交通道路管理處罰條例」，前6張罰單應撤銷後5張，而另外3張的部分，也應該撤銷後2張，也就是說這9張罰單應撤銷其中7張，原本2萬7千元的罰金也變成只要繳6千元，陳男大大省下了2萬1千元。全案可上訴。