家人接連罹癌加上剛調職　嘉義市府科員陳屍吊橋下河床

▲嘉義地檢署相驗嘉市府林姓科員高處墜落確切死因。（示意圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市府林姓男科員3日凌晨被發現陳屍嘉義縣梅山鄉一處吊橋下方河床，研判為高處墜落致命；死者近來2名家人罹癌，且新職務剛滿4個月，是否壓力大，仍須調查釐清。

嘉義縣警察局竹崎分局太平派出所長吳博全今天接受媒體訪問表示，現年45歲林男擔任嘉義市政府某處科員，今年7月才平調至嘉市府任職，因其家人發現林男自1日下班後就音訊全無，2日上午便向住處附近的派出所通報失蹤協尋。

警方透過林男手機基地台的位置，於昨天凌晨在梅山鄉瑞里村發現林男的自小客車，並在汽車附近的吊橋下方，發現林男倒臥在河床上，救護人員趕抵，發現林男已明顯死亡，後續交由警方處理。

檢警昨天下午相驗，吊橋與河床相距約4層樓高、12公尺深，研判為高處墜落致命。

警方指出，據林男家人轉述，近來林男因2名家人陸續被檢查發現罹癌而深感困擾，且到嘉義市政府任職剛滿4個月，對新職工作性質還未熟稔，也感到壓力大。

警方表示，林男陳屍的吊橋處，曾與妻子、小孩一同前往遊玩，因吊橋兩旁的圍籬欄杆，須刻意跨越才有辦法越過，林男是到吊橋散心不小心失足，還是跨過欄杆，須進一步調查釐清。

嘉義市政府某處長表示，林男在市府任職時，一切正常，工作內容並不複雜，平時工作負責、謹慎，待人彬彬有禮，1日正常上班，2日則請假，昨天獲悉不幸消息，大家都感到很遺憾、不捨。

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