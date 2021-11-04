快訊／長庚醫院將展開「第三劑混打試驗」　高風險對象收案400人

▲長庚醫院展開第三劑疫苗混打實驗 。（圖／長庚提供）



記者嚴云岑／台北報導

長庚醫院疫苗第三劑混打計劃，日前通過衛福部核准，將於近期正式展開混打臨床試驗，對象瞄準有高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員等，人數共計400人，將採單盲性臨床試驗，各收案100人分別接種高端、輝瑞(BNT)、莫德納以及半量莫德納，未來臨床試驗結果協助政府作為擬訂第三劑疫苗施打政策參考。

長庚醫院新冠疫苗接種推動團隊總指揮暨林口長庚醫院副院長邱政洵表示，對於新冠肺炎重症或死亡，各種疫苗雖仍具有很好的保護力，但針對預防感染，疫苗的免疫力仍會隨時間而下降，造成優先施打疫苗的各國皆面臨突破性感染的問題。尤其是現今主宰全球流行的強勢Delta變異株，更是讓整體防疫面臨更高一層挑戰。

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Delta變異株除傳染力強，其免疫逃脫之特性也讓世界各國重新審視自身的疫苗政策，包括以色列和美國已相繼開始追加第3劑，因此第3劑混打試驗勢在必行。長庚醫院日前提出針對高風險且之前接種兩劑AZ疫苗的族群接種第三劑不同廠牌疫苗的免疫生成性與安全性臨床試驗，日前通過衛福部核准，將準備正式展開臨床試驗。

▲長庚醫院展開第三劑疫苗混打實驗 。（圖／長庚提供）

邱政洵副院長指出，此計畫將以單盲性臨床試驗，讓符合資格的族群接種第三劑加強劑，並分成第三劑接種高端、輝瑞(BNT)、莫德納以及半量莫德納，各收案100人，共計400人。除評估第三劑接種不同疫苗的安全性外，亦會做中和抗體的測量來評估免疫生成性。

此項臨床試驗瞄準在一線醫療場所工作的醫護人員以及接觸變異株高風險的航空機組人員等高風險的族群，希望可以透過此第三劑提升這些重點族群的疫苗保護力。

長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，長庚醫院致力於各項防疫任務，維持抗疫醫療量能，亦積極執行各項疫苗相關研究，以期讓台灣的疫苗政策運用能達到最大的彈性。目前在本院進行第二劑疫苗混打之臨床試驗已收完案，將開始展開第三劑混打試驗。

此第三劑疫苗施打試驗為領先世界趨勢的試驗設計，也預期可對台灣目前因疫苗到貨不均的現象提供適當的政策建議，使疫苗分配及使用可以達到公衛利益的最大化。