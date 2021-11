美潛艦碰撞事故官方新聞稿透玄機　張競：應屬偶發性個案

▲美國海軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」(USS Connecticut,SSN-22)。(圖/達志影像/美聯社)

記者魏有德/綜合報導

美海軍核潛艦「康乃狄克號」(USS Connecticut)碰撞事故調查結果出爐,是撞擊海底未知山體所致。對此,中華戰略學會研究員張競今(3)日針對事故發生及調查結果公布的兩份官方新聞稿分析指,該艦所發生海上碰撞事故案件,處理權責單位向下降級,證明其事件本質並不嚴重,美海軍高層認定此事故應屬於偶發性個案,而非系統性、體制性與結構性之訛誤與過失,才將調查與處理層級向下授權至第七艦隊。

▲中華戰略研究學會研究員張競博士。(圖/記者任以芳攝)

張競表示,兩份媒體新聞稿發佈單位與層級不同,這其中透露出若干玄機;事故發生初期,是由太平洋艦隊公開發佈新聞稿,後續新聞稿則是降低層級,由第七艦隊對外發佈新聞稿。

張競分析,第七艦隊指揮官不但獲得授權要負責後續處理所採行動,更包括「追究責任」在內。當然最後懲處方式,究竟是在第七艦隊指揮官權責範圍內之行政懲處,或是先經過海事案件行政調查,判定負有法律責任,因此移交軍法體系進行司法調查與審判,或者向其上級提出更嚴重之行政懲處方式,到目前來看,並無法斷言,但是從究責行政調查授權層級觀察,大概就可看出事故嚴重到何種程度。

▲美國海軍第七艦隊發佈的潛艦碰撞事故調查報告新聞稿。(圖/翻攝美國第七艦隊官網)

張競強調,兩份新聞稿都只透露碰撞事故發生地點位於「印太區域內之國際水域」(in international waters in the Indo-Pacific region.)所以許多媒體報導不斷聲稱該碰撞事故是發生在南海海域,「其實美國政府到目前為止,並未加以證實,所以各位在閱讀媒體報導時,千萬不要被誤導認定此碰撞事件必然發生在南海海域。」

由於「國際水域」(international waters)在國際法上並無精準明確定義,但在實用語意上,各方都將其視為沿海國內水與領海以外之海域,因此,張競認為,美國海軍要不斷在新聞稿強調該艦位於國際水域,就是因為「聯合國海洋法公約」第20條,「在領海內,潛水艇與其他潛水器,須在海面上航行並展示其旗幟。」

張競提到,儘管美國並非接受「聯合國海洋法公約」之成員國,但在國際社會上過日子討生活,總是要守規矩,不管實際上有沒有守規矩,至少檯面上講話要交待得過去,所以美國必須在新聞稿內重申此點。

對於調查結果呈現的新聞稿所提到「The investigation determined that Connecticut grounded on an uncharted seamount」內容可信度,張競說明,並無任何確切跡象顯示潛艦康乃狄克號曾在關島進入船塢進行修理作業,因此若是其碰撞部位在其上浮後不在水線以上,就必須透過水下作業,在碰撞部位進行鑑識作業,並且蒐集碰撞時所遺留之物質轉移跡證,以便作出上述判斷結論,「由美軍目前所提初步判斷結論來看,應該是在採證過程中未曾獲得任何人為物質,比方說是油漆或是金屬殘留物,而是只有自然岩石、砂礫或泥垢,所以才能提出如此判斷結論。」

張競表示,「美軍對於康乃狄克號潛艦碰撞資訊諱而不言,其實就讓北京真是抓到機會窮追猛打,來好好報上美國放話指控武漢實驗室病毒外洩一箭之仇。中國大陸外交部發言人汪文斌在美軍發佈新聞稿後,馬上就用力敲打下去,絕對不令人意外。」

張競強調,美國到最後會不會將事件說詳細,會不會把那個未在海圖上標示的海底高山地點說出來,讓事涉航行安全資訊與全球航海者共享,「到底有何難言之隱,真相會不會永遠藏在海底,美國是否決心相應不理,厚著臉皮硬撐到底,看來此事最後終將成謎之機率確實不低。」