林靜儀曾諷「1500萬劑BNT打不完啦」　他轟：女版陳柏惟

▲林靜儀9月2日透過臉書，表示1500萬劑一BNT疫苗打不完。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

記者楊蕓／台北報導

台中第二選區立委陳柏惟遭到罷免後，3個月內將進行補選，民進黨將由前立委林靜儀參戰。不過，BNT疫苗到貨時，林靜儀還曾說「1500萬劑都到貨到話我覺得打不完啦」，也讓國民黨副發言人楊植斗直呼，攤開林靜儀的過往言論，「儼然是女版的陳柏惟。」

台灣疫苗嚴重短缺，永齡基金會、台積電和慈濟捐贈1500萬劑BNT，鴻海創辦人郭台銘更親自到歐洲催貨，在多方努力下，首批93萬劑終於在9月2日抵台，迅速提升台灣的疫苗覆蓋率，目前BNT也穩定到貨中。

林靜儀當時在臉書發文稱，「目前台灣疫苗接種人次達1098萬。莫德納給孕婦、53歲以上第九類；AZ開放到23歲以上，依序接種中；高端開放到20歲以上，依序接種中。BNT開放18歲以上預約，12-17歲造冊，18-22歲優先，有些人單押BNT又想跟未成年孩子搶就直說。」

林靜儀說，「台灣自購加上COVAX平台加上友好國家捐贈的超過2000萬劑，民間團體購買捐贈的1500萬劑，數量還不夠嗎？」還直呼「1500萬劑都到貨到話我覺得打不完啦」。

▲林靜儀9月2日透過臉書，表示1500萬劑一BNT疫苗打不完。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師）

對此，國民黨副發言人楊植斗表示，攤開林靜儀的過往言論，她儼然是女版的陳柏惟，即便2020年被民進黨踢出不分區名單外，她仍然死忠地為民進黨賣命，甚至罷免陳柏惟時，她還跳出來說 「台中穿防彈背心才能選」，現在卻想批戰袍，當台中人塑膠做的？

楊植斗表示，林靜儀污名化台中，好像台中人人有槍，參選前，是不是先向在地民眾說聲抱歉？還是真打算穿防彈背心跑選區作秀？這個戲也演太大了吧。

林靜儀是婦產科醫師，過去曾在蔡英文擔任黨主席時期，出任黨中央婦女部主任；之後被提名為第9屆不分區立委後，2016年進入立法院；同年10月15日，公督盟第九屆第一會期立委評鑑結果，林靜儀是民進黨唯一被評為「待觀察」立委。

▲立委林靜儀被網友嘲諷也用吸管喝飲料。（資料照／記者李毓康攝）