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社會 社會焦點 保障人權

趁闆娘轉身改褲子！客人「站右邊狂搓」強壓工作台　她掙脫全身傷

▲▼洗澡,傷心,失戀,分手,女人,哭泣。（圖／翻攝自pixabay）

▲阿傑趁老闆娘轉身時，露出生殖器自慰。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）日前到一間店購買褲子，但他卻趁著老闆娘幫其修改褲子時，將生殖器掏出並站在一旁自慰，而經老闆娘喝止後，阿傑竟然還用手架住對方脖子，意圖將人壓到工作台前，老闆娘也於掙扎過程中受傷。對此，台南地院審理後，依法判阿傑拘役50日、8月徒刑。

判決指出，阿傑日前到某店購買褲子，而經試穿之後他又請該店老闆娘協助修改褲子，但當老闆娘在修改之際，阿傑竟意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，在不特定人得以共見共聞的工作室內，站到老闆娘的右側，將自身生殖器掏出後，不斷用手搓動自慰，當老闆娘發現其誇張的舉動後，氣得立馬大聲喝止。

更惡劣的是，阿傑遭到喝止後，行徑卻越來越囂張，竟然另基於強制犯意，以手架住老闆娘的脖子，強行將她拉到熨斗工作台前，之後又將她往書櫃、後更衣室方向拉，而老闆娘極力反抗，最後成功逃離，但卻也在拉扯過程中造成左側前臂挫傷、擦傷合併血腫、頸部挫傷等傷害。阿傑被捕後，對於犯行矢口否認，辯稱自己當時是站在老闆娘右方，之後又突然覺得不舒服，想跟對方求救，結果全身癱軟就整個人趴到對方身上。

阿傑還說，之後的事情自己都不記得了，現場書櫃會倒下，可能就是因為當時自己暈倒癱軟時，重心壓在書櫃上，書櫃才會因此倒下，而自己只覺得在醫院醒來時背部很痛，並不是假裝的。對此，老闆娘則證稱，「當時我去縫紉機那邊修改褲子時，阿傑就一直站在我後面，我覺得很不舒服，就想趕快把褲子改好，但這時阿傑就突然走到我右手邊，而且那時候阿傑就已經把生殖器用出來並且勃起了，很大一坨，他還用手上下套弄。」

老闆娘表示，「當時我大聲質問對方在做什麼，結果對方就動手拉住我的頭，往書櫃的方向拉，2人就開始拉扯，我有喊一聲救命，但外面的人應該沒聽到，當時阿傑把我架在身上，一直要往布幕內更衣室方向拉，我之後很用力掙脫才脫離阿傑，之後就趕緊往外跑，請檳榔攤小姐幫我報警說有變態。」

對此，法官勘驗老闆娘證詞、證人證詞等後，不採信阿傑說詞，認為他為了滿足一己私慾，竟然就在公共場所任意裸露、搓動性器官，顯見其欠缺尊重他人之法志觀念，所為破壞社會秩序及善良風俗，且在經對方斥責後，阿傑竟還用手架住其脖子，強行欲將對方往後拉扯，以強暴手段行事，並於拉扯過程中，造成對方因此受傷，雖然對方趁機逃離，但此舉已經造成對方身心極大恐懼。

法官認為，阿傑犯案後全盤否認犯行，反而還提告老闆娘傷害，飾詞狡賴、態度不佳、毫無悔意，考量其犯罪動機、目的、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役50日，得易科罰金；又犯強制罪，判處有期徒刑8月。

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