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信義區遭爆兄弟分屍！弟狠告侵占盜領　被問失蹤兄下落還嗆拼輸贏

楊母在世時，都由五姊及阿金負責照顧，2人幾乎天天碰面，感情相當好。（圖／讀者提供）

▲楊母在世時，都由五姊及阿金負責照顧，2人幾乎天天碰面，感情相當好。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市信義區松德路一棟大樓發生一樁離奇失蹤案，屋主楊男（57歲、化名阿金）在6月18日中午手提便當，搭電梯上樓後，人就此消失無蹤，監視器畫面成了他的最後身影，阿金的兩名姊姊向本刊控訴，他可能遭弟弟阿旗（化名）殺害，但4個月來，警方卻找不到關鍵證據，現在連阿金是生是死都不曉得。

本刊調查，阿金平常跟姊姊們感情很好，母親在世時，都是他跟五姊調配時間照料老母親，2人幾乎天天一起吃早餐，如今弟弟失蹤4個多月，實在很不可思議，而最大嫌疑人竟可能是自己的親弟弟阿旗，因為只有他們兄弟倆有家產糾紛。

本刊調查，鬧出失蹤案的這棟大樓，位在松德路，本來是阿金所有，阿旗為了爭產，要求哥哥過戶給他，爭執不斷，雙方於去年10月和解，和解書約定，阿金移轉不動產後，仍握有抵押權，阿旗若今年3月底前未支付2400萬給他，將無法塗銷抵押權，而仲介也向阿旗表示，房子若要再買賣一定會扣到45％的奢侈稅，阿旗評估房產價值似乎划不來，於是問哥哥「可以直接買賣嗎？」遭對方拒絕後2人即產生嫌隙。

2人除了房子過戶喬不攏，阿金還被阿旗提告侵占不動產、盜領銀行存款等。檢察官指出，楊母原本想把松德路的房子贈與阿金及阿旗各一半，但事後反悔，決定單獨贈與阿金，因此2014年房子就移轉登記在阿金名下，由於阿旗無法提出該間房子是2人共有而借名登記在阿金名下的證據，難以認定該間房子是借名登記，因此無法確定阿金有何不法所有意圖，或為己私而損害阿旗利益的犯行，最終阿金獲判不起訴。

為了找出阿金的去向，兩名姊姊曾去向阿旗詢問阿金的下落，但卻反被飆罵三字經，還嗆聲「要來拼輸贏，來啊！來啊！」自此之後，姊姊們都不敢再去打擾他。只是遍尋不著弟弟的蹤影，對於家屬來說，心中無比煎熬，還會反覆思考「如果真的是阿旗痛下毒手殺害阿金，我們該怎麼原諒？」

兩名姊姊嘆氣表示，「站在佛家的立場，我們都會去原諒一個人，但這如果是出於弟弟的手，是累世的一個冤還是什麼的，不知道該怎麼說，最不想看到結果是這種局面，我們也會想該怎麼解決，讓事情別再更糟糕更惡化，雖然不能圓滿，但只希望不要再有其他人受害。」

對此，本刊致電阿旗，他表示知道哥哥失蹤，但不願多談細節及內容，僅冷回「我沒空，我還要上班」，當記者詢問阿金是否被人（殺害）？阿旗隨即掛斷。

楊家兄弟倆多次為了房產爆發爭執，還告上法院，最終判阿金不起訴，兩名姊姊懷疑可能因此引發殺機。（圖／黃威彬攝／CTWANT合成）

▲楊家兄弟倆多次為了房產爆發爭執，還告上法院，最終判阿金不起訴，兩名姊姊懷疑可能因此引發殺機。

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