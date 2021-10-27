員警大外割扣她9小時不起訴　音樂女師：這齣荒謬戲還沒謝幕

記者葉國吏／綜合報導

音樂老師詹慧玲今年4月遭員警大外割拋摔，並依照妨害公務罪扣留，並依侮辱公務員罪嫌送辦。詹女事後怒控警方執法過當，對葉員提告強制、傷害、妨害自由等告訴，桃園地檢署26日偵結，2人均不起訴。對此詹慧玲在臉書發文「這齣荒謬的戲，還沒有到謝幕的時候！」

▲擔任非洲鼓的老師詹慧玲今年4月間遭中壢警分局盤查案，詹女在律師陪同下指出，希望警方執法可以改革，讓民眾與警察可以互相信任。（圖／記者沈繼昌攝）

這起案件起源於今年4月22日上午8時許，擔任非洲鼓老師的詹慧玲搭火車到中壢火車站，下車後徒步從後站至上課地點途中，騎車巡邏的葉姓員警要求詹女出示證件確認身分，但詹女質疑員警盤查合法性，事後一度質疑「你真的很蠢」，員警以此為由欲以依妨害公務罪嫌將詹女送辦。

▲詹姓非洲鼓女師22日上午上課途中被員警攔查，詹女還指稱員警「你真的很蠢」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

拘捕過程中，詹女一度遭葉員大外割摔倒制伏，還找來線上支援警力一起將詹女送至派出所訊問。詹女事後在個人臉書PO文「失去自由的9個小時」引發網友熱評，指責員警執法態度可議。

詹女隔天到葉員服務的興國派出所提告，針對葉姓員警提出妨害自由、傷害罪嫌，葉員則依妨害公務罪嫌將詹女送辦，事後詹女也在律師陪同下對員警提告。桃園地檢署26日偵結均不起訴。

對此詹女在臉書發文表示「這齣荒謬的戲，還沒有到謝幕的時候。」、「衷心感恩大家為我加油、打氣、關心我。所有的祝福我都收到了。我會繼續堅持、努力、不妥協。」