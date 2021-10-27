醬料龍頭富二代偷吃女副總　要求「XX給我綁好」鹹濕對話全被錄

▲吳男偷吃王女，行車記錄器錄下2人露骨通話內容。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

全台市占率最高的醬料廠富二代吳男在2014年結婚，不過婚後2年就偷吃王姓女副總，2人的對話也被行車記錄器錄下，吳妻蒐證後氣得將2人告上法院，要求賠償100萬元，法官則判2人連帶賠償30萬元。

根據判決書內容，吳妻表示，她婚後費盡心思照料2名分別有過動、遲緩症狀的子女，並服侍公婆讓吳男能好好在大陸發展事業，沒想到卻換來被偷吃的下場。

吳妻從行車記錄器發現，吳男某次和王女通話時開擴音，結果2人對話相當鹹濕，王女曾說「我把你老二綁著」、「你出差啊，把老二放在家裡」、「我給你發那個你不會不想插插看嗎？下面一坨滿泡泡排卵呀」，吳男則回，「晚上要推老二給妳看嗎」、「我推老二給妳看，妳自己又爽不到對不對」等。

吳妻發現後先按兵不動，等吳男回到大陸後請人調查，果真拍到吳男和王女上酒店過夜，並有2人擁抱接吻的畫面，隨後怒告2人求償100萬元。

吳男和王女皆主張吳妻竊錄2人對話，這種侵權的證據無效，不過法官認為，2人確實侵害吳妻配偶權，而通話內容是由行車記錄器拍下，吳妻平常也會開這台車，證據的取得沒有問題，判吳男、王女應連帶賠償吳妻30萬元。