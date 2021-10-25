警幫女接詐騙電話竟遭罵5字經　反嗆「早晚會抓到你」

▲黃姓女子邊講手機邊操作ATM引起員警注意。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市26歲黃姓女子24日晚遭遇詐騙，黃女在龜山區忠義路某超商內邊持手機、邊操作ATM，剛好員警進入該超商巡簽，發現黃女異常立即上前關懷詢問，果然黃女說出原委，員警馬上告知是詐騙集團手法，由員警接聽表明身分，反遭詐騙集團罵髒話，員警也反嗆「早晚會抓到你」，詐騙集團則掛掉電話，黃女保住12000元直向警方道謝。

▲接電話阻詐遭詐騙集團罵髒話，員警反嗆「早晚會抓到你」。（圖／龜山警分局提供）

昨日20時龜山派出所警員戴羽辰執行巡邏勤務，巡簽龜山區忠義路某超商時，發現黃姓女子神情緊張，一邊聽電話一邊操作ATM提款，戴員發現異常上前觀察，恰逢黃女轉帳頁面顯示錯誤訊息時，戴員立即上前關心查詢轉帳原因。黃女表示，接到某客服中心表示稱某電商購物平台購買氣墊粉餅(價值700元)的訂單，因該員工做作業疏失，使其訂單多訂了24筆，依其指示至最近的超商操作ATM轉帳避免遭銀行扣款。

▲黃女也感謝警方在千鈞一髮之際阻止她滙款。（圖／龜山警分局提供）

聽完黃女陳述，發覺就是最近常見的網購詐騙手法，立即攔阻黃女繼續操作ATM，並接過黃女通話中之詐騙集團電話，反問是何家銀行之客服人員，詐騙集團成員無法自圓其說之下，竟以五字經「X你娘XX」髒話辱罵員警，員警也嗆「早晚會抓到你」，詐騙集團馬上斷話，保住黃女僅有的新台幣12,000元，員警帶黃女坐警車時，門口民眾對於員警勇嗆詐騙集團直說「讚！讚！讚！」。