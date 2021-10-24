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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐處理超多在地服務案　他列舉一大串：有做事被罷是侮辱市民

▲▼陳柏惟遭罷免，林昶佐籲朱立倫適可而止。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲陳柏惟遭罷免，林昶佐籲朱立倫適可而止。（圖／翻攝林昶佐臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免後，國民黨下一個目標轉向無黨籍的立委林昶佐。不過，市議員劉耀仁在臉書指出，林昶佐上任才短短幾年，多數服務案件全是林昶佐在處理，且解決至少4件以上的陳年老案，「有做事的立委被罷免，這是侮辱市民的智慧」。

在陳柏惟罷免案正式通過後，國民黨也把矛頭轉向台北萬華區的立委林昶佐。對此，劉耀仁表示，看到報復性罷免還沒結束，鍾小平還在惡搞林昶佐，鍾小平開口閉口都是環南市場，但在地人都知道，環南市場許多服務案件都會找他處理，而只要與中央相關，全都是林昶佐在幫忙。

劉耀仁列舉，包括環南市場遷建，當時市場的信仰中心「石敢當」廟沒有地方能夠中繼，就是林昶佐親自協調移到旁邊的國有地的；另外，環南市場旁過去有個回收廠佔用大片華翠橋下國有地空間，嚴重影響周邊交通，又製造噪音，造成環南市場跟周邊社區的困擾，這也是林昶佐一直親自到場來協調處理，最後終於遷走。

另外，去年環南市場還有周邊社區大停電，劉耀仁說，當時也是林昶佐清晨跟台電溝通，要求及時修復。他表示，太多太多案件都是他與林昶佐從地方到中央，合力為人民解決問題。

在疫情期間，劉耀仁表示，環南市場面對嚴峻的疫情，還必須繼續擔負供給民生食物的責任，急需納入優先施打疫苗的類別；然而，中央原本只公佈屬於農委會的批發市場有專案疫苗施打，也就是只有北農，沒有環南，後來就是透過林昶佐積極跟指揮中心反應要求。

劉耀仁指出，林昶佐上任才幾年，就解決了包括九號基地案、萬華變電所案、榮民印刷廠案、榮民宿舍案等許多的陳年老案，六度獲得公督盟評鑑為優秀立委，今年還被公民評鑑是全國第一名的立委。

劉耀仁表示，這樣優秀的立委為什麼要勞師動眾勞民傷財來罷免他，師出無名的惡劣罷免只是為了鍾小平個人的政治利益個人的春秋大夢。

劉耀仁說，有做事的立委要被罷免，這是侮辱市民的智慧，為了私心鼓動報復性罷免，就是浪費民脂民膏，就讓全民一起「反惡罷」，留下優秀的立法委員。

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