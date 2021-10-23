老公藏大男人主義　她婚後沒每天煮飯被痛罵+禁宗教...神結局出現

▲阿雅怒向法官控訴，阿龍婚後有非常嚴重的大男人主義，還限制她的宗教信仰。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Piexels）



記者林冠吟／台中報導

阿雅（化名）和阿龍（化名）2人自1994年結婚後，育有2名成年子女，但阿雅卻向法官控訴，阿龍婚後有嚴重的大男人主義，動不動就大聲斥責她，以冷暴力排擠她，還因為2人的宗教信仰不同，限制她參加宗教活動，最後還因公司營運狀況不佳，強迫阿雅交出積蓄，如果不從就要燒掉她的車子，她怒向法院訴請離婚。台中地院審理後，認為兩人已無回復夫妻感情可能，判准離婚。

阿雅向法官表示，她和阿龍自1994年結婚後，阿龍有相當嚴重的大男人主義傾向，動不動就對她大聲喝斥、拍桌，不然就以冷暴力疏遠她，連臉書和Line都封鎖她，甚至因為2人的宗教信仰不同，阿龍在她前往清境道場參加八關齋戒的期間，不斷狂打電話要她回家，若不回家就要給她「好看」，直到阿雅迫於無奈返家時，卻發現廚房地上全是阿龍摔碎的碗盤，就連烘碗機也被阿龍丟掉，事後阿龍還強迫阿雅必須要服從他的宗教觀念，不准阿雅有信仰、參加法會的自由。

阿雅還指出，婚後她在阿龍所經營的公司擔任會計一職，每月僅領有3萬元薪資，回家還要照顧一家老小，但阿龍卻對她怒稱，公司的錢都是他賺的！阿雅從未賺過一毛錢給他花用，更從未對公司和家庭付出過，而兩人更早就分居，早已沒有聯繫；此外，阿龍的公司近年受疫情影響，業績大幅下降，公司嚴重虧損，阿龍還強迫阿雅必須拿出積蓄、賣掉房子，並交出公司印章和存摺等來住公司度過難關，否則就要把阿雅的車子燒掉等等，阿龍的種種行為都讓阿雅相當心冷，讓她決定向法院訴請離婚。

▲阿龍則向法官辯稱，會限制阿雅的宗教信仰是因為她婚前曾因信奉一貫道，有夜間睡眠異常舉止行為。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



不過阿龍則向法官辯稱，2人會分居，一方面是為了更好的照顧他年邁的雙親，至於妻女是為了讓他們住得更舒服，才讓他們住進剛裝潢好的新房，直到他和兒子一次無法進房，才發現門鎖早已被換。

阿龍還反向法官指控，阿雅在擔任公司會計時，不但常常拒絕溝通財務內容，還將公司資產私自挪為他用，去向不明，更常無故曠職，直到他驚見公司存摺僅剩3萬元，才驚覺大事不妙，讓他相當不滿。

至於阿雅指控阿龍限制其宗教信仰等，阿龍指出，阿雅還是會定期祭拜土地公和祖先，他也從未排斥阿雅所信奉的宗教，會限制阿雅的宗教信仰只是因為阿雅在結婚時曾因信奉一貫道，而有夜間睡眠異常舉止的行為，擔心阿雅遭人欺騙，儘管他曾一度將阿雅的「金剛經」怒丟在地，也是因為持誦習俗的禁忌是應避免自行在家輕率修習所致，其出發點立意良善，非屬不堪同居之虐待。

阿龍還怒批阿雅，不管阿雅是要前往道場或在家持誦金剛經，都從沒事先告知過他，導致阿龍在工作期間因不知道阿雅的去向，而影響到客戶開票的需求，何況2人較為嚴重的爭吵僅有1次，還是因為阿龍考量一雙子女處於青春期，飲食應均衡避免三餐外食，希望阿雅每天可以至少準備一餐晚餐，何況他學識不高，僅能以傳統家庭提供子女飲食均衡的晚餐方式，來表現他的父愛，就算偶爾阿雅沒有煮飯、每日菜色重複或帶子女外出用餐，也從未為難她。

▲阿龍指出，2人較為嚴重的爭吵僅有一次，是因為阿龍希望阿雅每天能在家煮晚餐，避免子女三餐外食。（圖／示意圖，與本案無關／unsplash）



但法官勘驗2人子女證詞卻發現，女兒曾表示，父母目前分居，父母每個月都會吵架，吵架的原因很多，但父親認為母親每天都應該要煮飯，在爭執期間父親會拍桌子，有時候還會因為母親和父親的朋友合不來而痛罵母親；另外，父親也相當反對母親前往道場，因怕母親被騙而排斥母親有宗教信仰。

台中地院審理後認為，阿雅和阿龍2人對於家務分工和公司財務各執一詞，且經證人敘述，2人也常因生活細故發生爭執，更多次提到離婚，還在分房多年後分居，期間阿雅雖曾多次向阿龍提出回房休息、同搬住所等請求，卻都因為阿龍無積極互動溝通，又常以負面情緒、言詞加諸在阿雅身上而作罷。法官認為，2者均各有疏於家庭經營與維持之處，而2人均未積極溝通，尋求解決辦法，放任彼此嫌隙加深，顯見雙方對於婚姻之維繫均未有所意願與努力，判准2人離婚。