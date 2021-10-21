疫苗救濟申請1347件！5起打AZ後死亡結果曝　陳時中：加速審議時效

▲立法院衛環委員會，陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今（21）日公布預防接種受害救濟審議進度，截至10月15日已有1347件疫苗接種產生不良反應並提出預防接種受害救濟申請的案件。部長陳時中說，已經有5例死亡個案審定完成，初步研判沒有關連；而目前案件審議規定6個月內完成，衛福部已經檢視程序並進行協調，後續案件會審議時效會縮短至2個半月。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「目前預防接種受害救濟制度，對於民眾施打新冠肺炎疫苗通報不良反應數量增加，審議進度、審議期間提供經濟支援及協助之精進計畫」提出專題報告。

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陳時中報告說明，110年度疑因COVID-19疫苗大規模接種致產生不良反應而申請受害救濟案件數增加，截至10月15日計已收案1347件（含自行撤回12件），待完成申請程序計436件，已完成申請程序計899件；目前多數案件集中於調閱病歷階段，計665件。

國民黨立委徐志榮詢問目前有無確定死亡關連個案，陳時中說，有5例死亡通報，完成鑑定後研判無關；疾管署長周志浩受訪表示，目前已經有9起審議完成，當中5起是死亡個案，都是比較早期、接種AZ疫苗，個案年紀較長。

依據相關規定，審議小組於收案後6個月內完成審議，然而新冠疫苗案件大為增加，陳時中詢答時表示，現在已經檢視程序，初步時效縮短到兩個半月，後續也希望更加速。

加速審議流程措施包含：增聘專家、增加開會頻率，另考量地方衛生局收取病歷資料較為費時，目前又正在進行新冠疫苗與流感疫苗接種工作，衛福部已協調預防接種受害救濟行政委辦單位，規劃於10月起暫由本部代地方政府衛生局執行病歷調閱以加速審議時效，病歷蒐集需於7天內完成。

周志浩受訪說明，縮短審議流程以新冠疫苗為優先，而過往開會頻率約是2個月一次，現階段將改為1個月1次，後續再視申請案件調整。