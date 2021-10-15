城中城像殭屍片場景　社工訪視遇鬼！老人半夜搥牆竟為趕走「她」

▲部落客曾走訪城中城，感覺氣氛沉重詭譎。（圖／翻攝部落格「假文青的廢墟散步」）



記者崔子柔／綜合報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生大火，造成46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的單一建物火警，更是全台死亡人數第二高的單一建物火災事故，有PTT鄉民翻出一名社工曾到大樓裡訪視碰上的靈異事件，推測文中的地點就是城中城。

「這社會總有被遺忘的邊緣角落」，一名社工2017年在PTT「媽佛板」發文指出，高雄有幾棟老舊的套房大樓，環境差、租金便宜，住戶幾乎都是弱勢人口、獨居老人，他在房東的協助下前去探訪，「後來才知道，這些大樓隱含的故事，不只關於人。」

該名社工指出，「一樓和商用樓層幾近廢棄，仰望大樓外牆，有的壁磚脫落，有的窗戶玻璃已破」，「上到某樓層後，電梯門一開，一片昏暗積累至走廊盡頭，兩側都是房門，各戶間隔不到3米，可能有20個單位之多，像極了電影裡的香港舊大樓」。

▲部落客曾走訪城中城，感覺氣氛沉重詭譎。（圖／翻攝部落格「假文青的廢墟散步」）

當天訪視過程中，就感受到空蕩蕩的走廊有股視線，他隨行的朋友也說「怪怪的」。該名社工回家後，隔天晚上夢到一名骨瘦如柴的婆婆，從窗戶向他伸出變形、不合比例的長手，在快要碰到他臉頰之際，攤開手掌向他要東西。

▲曾有民眾PO出走訪城中城大樓的影片。（圖／翻攝自YouTube）



之後他到某個老人關懷機構回報個案處理情況，對方聽了便問，「你好厲害，怎麼敢去那些大樓？那裡不太平靜」，並分享先前的訪視經驗，有一個阿伯半夜會一直搥牆壁，一問之下，阿伯竟回答，「因為我房間有那個啊，她半夜都站在那裡，我不想看到，要一直搥牆壁她才會離開」，另名阿伯則是一直關著廁所門，當他試圖替阿伯打開，阿伯立刻大聲阻止，「你不要開啦，那裡躺了一個，我不想看到」。

雖然文章中並未指明地點，不過當時底下的留言，就有不少鄉民認為是說城中城大樓，還有人貼出大樓內部畫面，形容是「媲美殭屍場景」。