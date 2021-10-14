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習近平：一個國家是否民主　應由這個國家的人民來評判

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央人大工作會議13日至14日在北京召開，中共總書記習近平在會議上表示，民主不是少數國家的專利，一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判，「如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。」

▲▼習近平。（圖／路透社）

習近平指出，人民代表大會制度，堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主，把黨的領導、人民當家作主、依法治國有機結合起來，有效保證國家治理跳出治亂興衰的歷史周期率，「60多年來特別是改革開放40多年來，人民代表大會制度為黨領導人民創造經濟快速發展奇跡和社會長期穩定奇跡提供了重要制度保障。」

習近平提到，當今世界正經歷百年未有之大變局，「制度競爭」是綜合國力競爭的重要方面，制度優勢是一個國家贏得戰略主動的重要優勢，歷史和現實都表明，制度穩則國家穩，制度強則國家強，「我們要毫不動搖堅持、與時俱進完善人民代表大會制度，加強和改進新時代人大工作。」

習近平表示，民主是全人類的共同價值，是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念，評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

習近平指出，民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權﹔要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉后這些承諾實現了多少﹔要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行﹔要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約，「如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。」

習近平強調，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利，一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判，國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判，「實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。」

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關鍵字：

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