台中19歲男遺失5倍券慌了　警到超商比對「標籤存根」順利歸還

▲警方向超商店員比對標籤存根，確認范男就是信封袋失主 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區19歲范姓男子，日前才剛領完5倍券卻不慎遺失，趕緊前往萬豐派出所詢問是否有人拾獲，恰巧不久前剛好有民眾將撿到裝有5倍券信封袋至所內，不過尚無法確認信封袋是否就是范男所有，經警方向超商店員比對標籤存根，確認范男就是信封袋失主。5倍券失而復得，范男非常感謝警方幫助。

台中市霧峰警分局表示，萬豐派出所警員林瑞龍8日晚間6時許接獲民眾報案，稱中正路一處拾獲1個未拆封的5倍券信封袋，標籤有撕過的痕跡，警方持信封袋至附近超商詢問，但店員表示無法僅憑信封袋查詢失主資料。

翌日1名范姓男子焦急地跑到派出所，稱他剛領取的5倍券不慎遺失，詢問警員是否有人拾獲送到派出所。林瑞龍聽聞，便詢問范男是在何處領取，並陪同至領券處的超商，警方詢問店員是否可協助辨認標籤條碼，經店員細心比對標籤存根，果然與5倍券上殘存之信封標籤吻合，確認該5倍券為該范男所遺失無誤，警方才得以發還給失主。

范男表示，原早已不抱希望能夠尋獲五倍券，但在警方與超商店員的幫助下，5倍券失而復得，非常感謝警方用心協助，因為這波疫情下，已經影響工作收入甚鉅，5倍券對家庭經濟很有幫助。

▲范男感謝警方用心協助。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市霧峰警分局長李建興表示，民眾出門在外對於隨身物品應妥善保管，並注意隨身包包及口袋避免自身財物遺失。民眾若拾得遺失物務必送至鄰近派出所，以避免涉及相關刑事責任。