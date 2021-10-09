陳柏惟好感度下降　林靜儀「人民若只選喜歡」：那選金城武就好啊

▲台中醫界表態支持陳柏惟。（圖／陳柏惟國會辦公室提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在10月23日投票，前民進黨立委林靜儀聯合部分醫界人士，9日出面力挺聲援。面對《美麗島電子報》民調顯示陳柏惟的同意罷免佔37.2％，林靜儀直言，若人民投罷免單純只看喜歡或不喜歡，「那我就選金城武就好了啊！」

陳柏惟罷免案日期將近，近日接連被爆出主張大麻合法化、肇逃、1年財產暴增441萬元，以及曾涉及賭博案。對此，陳柏惟直接面對，出面針對肇逃事件道歉，澄清是過往的事，也強調沒主張過大麻合法，財產增加是選舉補助款等，但陳柏惟說玩的賭博電玩是快打旋風，判決書卻紀錄是賓果。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／陳柏惟國會辦公室提供）



據《美麗島電子報》最新一份民調顯示，同意罷免佔37.2％，反對佔25.7％，表態會去投票佔57.1％，同意的比率是超過25％，光是同意罷免的比率就超過25％。

面對陳柏惟的逆境，嚴雯馨牙醫發起「號召全臺醫師臉書串連反惡罷」行動，9日上午在陳柏惟烏日服務處舉行座談會，包括林靜儀、黃立賢、台中市醫師公會理事長陳文侯、醫師史書華、邱豑慶、柯政全、李俊宏、中華民國職能治療師公會全國聯合會理事吳明順、委員鍾亞融等人都到場力挺。

▲民進黨前立委、醫師林靜儀。（圖／陳柏惟國會辦公室提供）



被問到民眾對他好感度剩20%時，陳柏惟表示喜歡一個人無法被量化，轉頭詢問林靜儀說，「我要怎麼判斷一個人從喜歡我30％變20％？」

林靜儀直接以被罷免的前高雄市長韓國瑜舉例，「大家難道覺得當初韓國瑜被罷免，純粹只是喜歡跟不喜歡嗎？」「人民在做罷免這個動作，如果單純只是喜歡跟不喜歡，那我選金城武就好了啊！」

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