辦完後事兄妹為奠儀翻臉！法官逐一調查白包　發現哥哥多拿了

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林姓男子過世，子女辦理喪事後，為了22萬多元的奠儀分配問題爭吵不定，最後告上法院；屏東地院審理，傳訊母親出庭，根據奠儀簿的記載，逐一計算釐釐清白包來源，重新分配，依此判哥哥應歸還4萬元奠儀給2個妹妹。

判決書說，林姓男子，育有3女1男，於2012年過世，兒女們繼承遺產鬧開了，其中2個妹妹於2020年向法院起訴還不得當利訴訟，請求 法院判決哥哥往還私吞奠儀及盜領父親存款。

其中兩位妹妹主張，父親過世喪禮白包共收取22萬9600元，不全是父親親友包的，其中不少是出自她們的親友，以後她們都得回禮，扣除各自親友的白包後，剩餘金額應合理分配給母親及4名子女，哥哥卻把所有奠儀據為己有，應歸還屬於她們的禮金。

法官審理，傳訊林女3人及母親出庭，其哥哥主張，收到這些奠儀後，日後他還要回包，支付的金額會比收來的多，加上治喪期間一些開銷，也以該這些款項支應，喪禮結束後又叫外燴，剩餘金額已經不多，留給母親當零用金。

法官認為，按奠儀的法律性質，雖未經實定法規範或相關實務見解說明，然依民間習慣，可認係給付者基於與死者本人或其繼承人間之人際關連，所為具禮儀性質之金錢給付，收受者於給付者日後另有婚喪喜慶之時，則常以不低於原收受金額之紅包或奠儀回禮；至喪家收受奠儀後之處理方式，一般均係繼承人先各自將其親友所交付之奠儀取回，所餘部份則視為公有，由繼承人依應繼分分攤或合意處理。

又按既認喪家所受奠儀為受贈之財物，則應認其即為亡者遺產之一部，並依民間習俗其應優先作為處理亡者殯葬事宜之用，餘者則歸屬全體繼承人所有，始符民間習慣常情。

法官因此逐一計算奠儀簿中登記的數十筆白包，釐清來源，扣掉哥哥已經回禮的金額，及喪禮必要支出後，認為應歸還2個妹妹各2萬5500元及1萬4500元。