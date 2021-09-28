按摩到一半！裸背辣妹「主動貼貼摩擦」羞喊：客人很帥我才想...

▲曾男被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名曾姓男子媒介、容留女子「阿桃」（化名）在按摩坊內，為不特定男客進行半套性交易，自己則從中抽取傭金，而當時一名警察喬裝男客前去假意消費，搓破按摩坊內幕後，阿桃還辯稱，「因為看客人很帥...我才做出摩擦生殖器的行為」。

判決指出，曾男在桃園經營一間紓壓按摩館，但他卻媒介、容留阿桃在店內，以每次1千元之價格，為不特定男客從事半套性交易，而他自己每次則抽取4成的費用作為營利。直到某次，警方喬裝成顧客前往現場，由曾男收取現金後，就呼喚阿桃為對方服務，等到阿桃進入包廂後，先是假意按摩對方背部20分鐘，之後就要求對方轉為正面，並將自身的內衣扣子解開，用胸部挑逗對方，之後還用手抹潤滑油，往對方得生殖器抹。

警方見時機成熟後，立即阻止阿桃，並通知在外支援的警力進入臨檢。對此，曾男被捕後矢口否認犯行，辯稱自己只負責帶客人進入包廂及收費，自己也有要求小姐禁止從事性行為，還有簽立切結書等，而阿桃一開始也堅稱，自己有明確告知沒有在做性交易，也沒有故意摩擦的行為，但之後卻又翻稱，「因為我看到這個客人很帥，我對他有好感，聽這個客人說舒服，出於喜歡客人，我才會想要幫這個客人做摩擦生殖器官的行為…，也因為我這樣做，所以客人才會問我說做這樣要錢嗎等話，這個是出於我的個人行為，所以不是生活館要求的工作內容。」

不過，法官發現，當時阿桃進入包廂時，穿著甚為惹火，僅穿著類似內衣肚兜的衣服、短褲，後背近乎全裸，且當時按摩坊的格局也非常怪異，勘驗各項證據後認為，曾男的說詞皆為卸責之詞，不足採信。對此，法官認為，曾男的行徑已經敗壞社會善良風氣、助長淫風，因此依意圖使女子與他人惟猥褻之行為，而容留以營利，累犯，判處他有期徒刑5個月，如易科罰金，得以新台幣一千元折算一日。