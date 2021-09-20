麻將桌上一通電話　台中貴婦淪人肉ATM！7天後才回到家

▲鍾金海擄走貴婦勒索2千萬元，家屬一開始還以為是詐騙集團。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10年前，台中1名貴婦在朋友家打完麻將後，連人帶車被3名歹徒擄走、要求巨額贖金，警方獲報，約談所有牌咖，懷疑張男涉有重嫌，暗中監控，也循線鎖定主謀鍾男。沒想到張被約談後，受不了良心譴責，畏罪自殺，鍾聞訊也展開逃亡。共犯死了，主謀在逃，肉票下落不明，警方只能過濾鍾的通聯，並派出大批警力到鍾可能出沒的地方埋伏，7天後，終於在台北逮捕鍾，並成功救出肉票。

2011年4月14日晚間，1名許姓董娘打完麻將，走出台中市漢口路友人住處，遭3名歹徒連人帶車押走，綁匪打勒贖電話，但許婦老公人在大陸，其他家屬以為是「假綁架、真詐財」，一直到隔天仍不見許婦回家，才知道「出事了！」

負責本案的刑事局副隊長蔡彥哲（現任台中市烏日分局副分局長）表示，警方懷疑「有內鬼」，因為許婦打麻將的牌咖很固定，只有一次因為三缺一，臨時由牌友張潮嘉找了一個其他人不認識的鍾金海，並無外人加入牌局；而張男有強盜、毒品前科，鍾男有擄人勒贖前科，因此警方鎖定這2人，只因為不知肉票被藏匿何處，不敢打草驚蛇。

沒想到，就在警方監控這2嫌時，張潮嘉卻跳樓自殺。蔡彥哲說，鍾男去「湊咖」那一次，在牌桌聽到許婦與丈夫通電話，老公告訴她，一筆土地交易OK了，前金5,000萬即將匯入她帳戶，這段對話引起鍾男歹念，他遊說張潮嘉當「內應」。

而張男都叫被害人「姐仔」當他答應主嫌鍾金海時，一再要求鍾不能傷害許婦，事後反悔，要求鍾男釋放人質遭拒，在良心不安加上畏罪的狀況下選擇結束生命，雖然他遺書證實了鍾男是主嫌，卻也讓案子更加棘手。

鍾男漏夜逃亡，警方查出他前往苗栗找人借錢，雖然沒捉拿到案，但也查清楚其車牌號碼。接著，大隊人馬北上，在雙北警局支援下，調閱監視器，查出他的車停在三重交流道下某處堤岸旁，沒想到前往圍捕時，卻讓他衝撞警車逃逸。

這時，警方壓力非常大，蔡彥哲靈機一動，認為跑路的人最缺錢，於是大膽研判，鍾嫌可能會到大同區某友人公司借錢，他調派台中市刑大偵四隊隊長高嘉陽前往圍捕，果然鍾嫌一走出大門，立刻被制伏。

本來鍾嫌不肯透露肉票藏匿處，警方告訴他：「張潮嘉遺書已經指認是你了」，他終於被突破心防，警方根據其供詞，在一中街商圈某套房救出許婦，當時她瘦了10公斤，相當害怕。

而看守的共犯在老大跑路後，竟然盡職的看守肉票，原來是許婦身上有提款卡，每日可領取10萬，為了貪圖這筆錢才「不離不棄」。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

【貴婦人肉ATM1】揪陌生牌咖上桌出大事 董娘不經意一句話被盯上

【貴婦人肉ATM2】「別傷害阿姐」 內鬼自責跳樓遺書抖出主謀身分

【貴婦人肉ATM3】看管肉票日領六位數 綁架共犯爽到忘記跑路