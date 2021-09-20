盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

▲陳玉芬希望每個孩子都能透過引導找到自己的興趣 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

「成為鼓動孩子翅膀的那陣風。」不管去到哪，這句話是新泰國中校長陳玉芬不變的座右銘。回憶起高中新生訓練的那天，陳玉芬的母親從廚房裡叫住了她，緩緩趨向前說，「妳的嫁妝，就看妳未來能念多少書了。」當時的她並不瞭解母親話語中藏著深深期許。但他後來明白，若想改寫已然注定的人生腳本，唯有憑靠教育。



「我從來沒想過有一天會成為校長，領導一所學校。」陳玉芬靠著教育翻轉了自己的命運。她從偏鄉來到都市，大學畢業後進入永和國中擔任導師，並在侯全利校長刻意栽培下，從導師做到行政，從擔任特教組長、輔導主任到教務主任，甚至不斷鼓勵她挑戰校長一職。

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▲新泰國中校長陳玉芬榮獲109年師鐸獎 。（圖／教育部提供）

對於「做校長」毫無想法的陳玉芬，在侯校長的鼓勵下考取校長，借調教育局服務，擔負推動全市12年國教之責，累積了豐沛能量後，「從那時候開始，我才真正有為一所學校服務的想法與能力。」



離開教育局，陳玉芬回到永和國中當校長。對於永和國中這所全國最大的學校，陳玉芬說，這裡有3000多位學生，家長素質高、對教育高度關心，老師的專業更是一時之選，「升學率好、社區背景佳」是外界對永和國中的一致讚譽，但剛到任的她，卻在校務會議上提出了一個讓現場300位老師同時陷入沉默的疑問，「拿掉升學率，永中到底還剩下什麼？」

▲陳玉芬在學校推動閱讀，獲得教育部閱讀磐石學校殊榮 。（圖／教育部提供）

「不要用你以為的第一志願，去判斷一所學校的優劣。」陳玉芬認為，評估一所學校，除了升學率，生活管理、學習資源、重要教育政策等等，學校也都應盡力給予孩子最好的，然而更重要的是，學校應在孩子能力所及之處，努力推他一把，使每個孩子都能夠進入他的第一志願，「而這個第一志願，每個孩子或許都不一樣。」



今年，陳玉芬離開前後待了27年的永中，來到新泰國中，「該做的事是一樣的。」她認為，無論大校小校，學習力的確保很重要，她將8年的永中經驗帶到新泰，重視閱讀、導入行動載具智慧學習，甚至打造全英語圖書館，強調英語閱讀的重要性，藉此深耕國際教育。