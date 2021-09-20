　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

▲▼ 新泰國中校長陳玉芬榮獲109年師鐸獎 。（圖／教育部提供）

▲陳玉芬希望每個孩子都能透過引導找到自己的興趣 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

「成為鼓動孩子翅膀的那陣風。」不管去到哪，這句話是新泰國中校長陳玉芬不變的座右銘。回憶起高中新生訓練的那天，陳玉芬的母親從廚房裡叫住了她，緩緩趨向前說，「妳的嫁妝，就看妳未來能念多少書了。」當時的她並不瞭解母親話語中藏著深深期許。但他後來明白，若想改寫已然注定的人生腳本，唯有憑靠教育。

「我從來沒想過有一天會成為校長，領導一所學校。」陳玉芬靠著教育翻轉了自己的命運。她從偏鄉來到都市，大學畢業後進入永和國中擔任導師，並在侯全利校長刻意栽培下，從導師做到行政，從擔任特教組長、輔導主任到教務主任，甚至不斷鼓勵她挑戰校長一職。

▲▼ 新泰國中校長陳玉芬榮獲109年師鐸獎 。（圖／教育部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新泰國中校長陳玉芬榮獲109年師鐸獎 。（圖／教育部提供）

對於「做校長」毫無想法的陳玉芬，在侯校長的鼓勵下考取校長，借調教育局服務，擔負推動全市12年國教之責，累積了豐沛能量後，「從那時候開始，我才真正有為一所學校服務的想法與能力。」　

離開教育局，陳玉芬回到永和國中當校長。對於永和國中這所全國最大的學校，陳玉芬說，這裡有3000多位學生，家長素質高、對教育高度關心，老師的專業更是一時之選，「升學率好、社區背景佳」是外界對永和國中的一致讚譽，但剛到任的她，卻在校務會議上提出了一個讓現場300位老師同時陷入沉默的疑問，「拿掉升學率，永中到底還剩下什麼？」

▲▼ 新泰國中校長陳玉芬榮獲109年師鐸獎 。（圖／教育部提供）

▲陳玉芬在學校推動閱讀，獲得教育部閱讀磐石學校殊榮 。（圖／教育部提供）

「不要用你以為的第一志願，去判斷一所學校的優劣。」陳玉芬認為，評估一所學校，除了升學率，生活管理、學習資源、重要教育政策等等，學校也都應盡力給予孩子最好的，然而更重要的是，學校應在孩子能力所及之處，努力推他一把，使每個孩子都能夠進入他的第一志願，「而這個第一志願，每個孩子或許都不一樣。」

今年，陳玉芬離開前後待了27年的永中，來到新泰國中，「該做的事是一樣的。」她認為，無論大校小校，學習力的確保很重要，她將8年的永中經驗帶到新泰，重視閱讀、導入行動載具智慧學習，甚至打造全英語圖書館，強調英語閱讀的重要性，藉此深耕國際教育。

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
誇張畫面曝！高美濕地湧3500人擠爆木棧道　網諷：在過奈何橋
快訊／「確診者足跡」現身大葉高島屋　明緊急停業消毒
東奧鮮肉好手全裸電愛！喊「姐姐噴好濕」　手淫照流出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假第三天國道地雷路段出爐　國5下半天湧車潮恐「塞至午夜」

10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

入秋首波東北風本週到　北台灣雲增轉涼

北市爆新確診！天母SOGO、大葉高島屋、美麗華影城　今停業消毒

中秋第3天返家車輛湧　高公局估「7大風景區」恐塞10小時

新店女學生疑遇公車癡漢　他按開門鍵跳車逃跑…司機追到受傷

相親35次煩到離家出走！日女遠赴美國10年⋯竟成僧侶返鄉

墾丁大街擠「8000人」炸了！網目睹恐怖破口：看到台灣升四級的光

台大女怒轟「中字輩」男友沒出息！原因曝光網戰翻：有夠傲慢

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

呂雪鳳得知龍劭華死訊「痛到沒辦法講話」　王凱新人時收他暖心鼓勵「沒關係，龍哥在」

連假合歡山、清境一早就塞爆！　11景點湧車潮公路總局：嘜擱來

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

連假第三天國道地雷路段出爐　國5下半天湧車潮恐「塞至午夜」

10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

入秋首波東北風本週到　北台灣雲增轉涼

北市爆新確診！天母SOGO、大葉高島屋、美麗華影城　今停業消毒

中秋第3天返家車輛湧　高公局估「7大風景區」恐塞10小時

新店女學生疑遇公車癡漢　他按開門鍵跳車逃跑…司機追到受傷

相親35次煩到離家出走！日女遠赴美國10年⋯竟成僧侶返鄉

墾丁大街擠「8000人」炸了！網目睹恐怖破口：看到台灣升四級的光

台大女怒轟「中字輩」男友沒出息！原因曝光網戰翻：有夠傲慢

連假第三天國道地雷路段出爐　國5下半天湧車潮恐「塞至午夜」

10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

台灣女將拔河世錦賽奪第4名　獲世運會門票

糗爆！新莊三寶菜鳥警自撞2傷　「警車翻肚」慘成廢鐵

入秋首波東北風本週到　北台灣雲增轉涼

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界　出道作尺度全開

北市爆新確診！天母SOGO、大葉高島屋、美麗華影城　今停業消毒

張育成大聯盟單場3安猛打　個人第1次、台灣第二人

有原航平遭遊騎兵指定讓渡　將下放到小聯盟

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

11類人小心！醫揭柚子藏致命危機

烤肉多餘食材前3名　每次都有剩

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

丹丹漢堡想加盟僅「2管道」　北部人甭想了

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

大葉高島屋、天母SOGO　20日緊急停業消毒

老鼠凌晨偷襲市場！爽吃「溫體豬Buffet」

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

台大女轟中字輩男友沒出息！2派網戰翻

「麻古茶坊推買1送1」外送員曝陰影：寧棄單

打完AZ秒結婚！25歲女曝「最暖副作用」　網驚呆了

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

更多熱門

相關新聞

「360萬入袋」學霸讀亞洲大學曝心得！網戰爆

「360萬入袋」學霸讀亞洲大學曝心得！網戰爆

110學年大學指考成績單已寄發，準大學生們正思考選校系時，亞洲大學再度祭出超狂360萬獎學金，校方強調過去已有5位學霸「放棄台大唸亞大」，若未來外加海外雙聯碩、博士，助學金最高又可領120萬元。消息曝光後，一名男網友直言「真正有實力的人，大學不會選台大！」底下引起兩派人馬戰爆。

台中家商多元教育吸5A學生加入

台中家商多元教育吸5A學生加入

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越南看外婆

黃小妹拚上嘉女　縣長：送她回越南看外婆

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5年房租」

黃小妹拚上嘉女　台糖喊話「免5年房租」

黃小妹拚上嘉女！學校開專戶伴追律師夢

黃小妹拚上嘉女！學校開專戶伴追律師夢

關鍵字：

第一志願新泰國中永和國中

讀者迴響

熱門新聞

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

誇張！高美濕地湧3500人擠爆木棧道　

金剛雞翅「一支40」被嫌貴　本尊高EQ親解答

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

11類人小心！醫揭柚子藏致命危機

愛莉莎莎鬆口「現在微單身」！　網瘋猜是「他」

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

姊託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸

烤肉多餘食材前3名　每次都有剩

快訊／嘉義派出所前2車對撞！13歲女童拋飛慘死

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面