「聯合國不該因兩岸壓力排除台灣」　蔡英文點名大讚3外交團隊

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文15日於中常會上表示，面對艱難的外交處境，她特別肯定第一線外交人員的努力，特別點名在美國的蕭美琴、在日本的謝長廷，以及在德國的謝志偉，「他們都是我們優秀的駐外外交人員」。

蔡英文表示，昨天是聯合國大會開議，過去一年多來，我們跟理念相近的國家，分享防疫物資和經驗，一起努力對抗疫情，「台灣是有能力為世界做出更多貢獻，台灣人的健康權益，也不應該被忽視」。



蔡英文說，聯合國及周邊組織，不應該因為對岸的政治壓力，把台灣排除在外，我們也期待，有更多國家能夠站出來，支持台灣有意義地參與國際社會。



蔡英文強調，面對艱難的外交處境，她要特別肯定第一線外交人員的努力，「尤其是像大家都很熟悉的，在美國的蕭美琴大使跟她的團隊、在日本的謝長廷大使跟他的團隊、在德國的謝志偉大使跟他的團隊，都是我們優秀的駐外外交人員」。



蔡英文說，在這波防疫作戰中，無論在外交戰場、還是爭取疫苗的過程中，他們全力以赴的成果，相信國人有目共睹，請大家務必做他們的堅強後盾，給在前線奮戰的同志更多的支持和肯定，「昨天日本宣布，將提供台灣第五批AZ疫苗50萬劑。加上這批後，日本援贈我們的疫苗，將達到390萬劑。我們要在此表達感謝，也提醒能打疫苗的民眾，盡快登記施打」。



