名嘴稱法官收賄「公道價1人100萬」　司法院要查了！

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記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人黃越宏在10日播出的電視節目上，指稱行賄法官「公定價一個100萬」。對此，司法院13日發布聲明強調，已函請高雄地檢署針對黃越宏所說的法官貪汙行為進行分案調查，也希望他能提出證據，協助司法自清，若所述並非真實，司法院將研議追究民刑事責任。

黃越宏在電視節目《這！不是新聞》中，聲稱行賄法官的「喬事公定價」為一人100萬元，甚至有法官向擔任司法黃牛而挨告的律師索賄，「都是有名有姓的」、「這都是千真萬確」。

▲黃越宏稱法官收賄，司法院要查了。（圖／ETtoday資料照）

對此，司法院13日發布聲明表示，司法院深知司法的廉潔公正，是司法受信賴的基礎，也對絕大多數法官的清廉、正直，以及對審判工作的使命感深具信心；故針對少數害群之馬違法失職一事，本院向來絕不寬貸，從嚴處理，但本院也絕不容許有心人士為獲取自身利益，恣意虛構事實，汙衊司法的清廉公正。

司法院在聲明中強調，已於13日函請台灣高雄地方檢察署，就黃越宏於電視節目中所述的法官貪汙行為，進行分案調查，也請黃提出證據，協助司法自清；若其所述並非真實，司法院將表達最嚴厲之譴責，並研議追究民刑事責任。