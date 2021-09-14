機車族躲太陽一起擠陰影處　他PO文求問「怎麼檢舉」被網狂酸

▲一群機車族等紅燈「狂塞陰影處」，他發文「怎麼檢舉」引爆正反論戰。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣夏天相當炎熱，部分機車騎士在等紅燈時，可能會選擇停在樹蔭下或陰影處。一名網友在臉書貼出一張照片，內容是一群騎士為避免曬太陽，紛紛停在等待區前的陰影處，並詢問「要怎麼檢舉這些躲太陽的機車騎士」，貼文一出立刻引發兩派網友論戰。

原PO在臉書社團「律師免費法律諮詢」貼出照片，可以看見市區道路上有許多車輛正在等紅燈，其中多位騎士為避免太陽直曬，紛紛躲進上方建築物的陰影處，甚至因此停在機車等待區的外面。他表示「請問各位律師，這樣躲太陽的車輛，算違反道路交通管理條例哪一條，我可以怎麼檢舉？」

▲網友正反回應。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為原PO就是「正義魔人」，留言指責原PO「又沒有擋到主車道，躲個陰影，不用太小題大作」、「吃飽太閒」、「假正義，真是無言」、「做點正經事吧」、「是有多憤世嫉俗」。

也有人支持原PO，「留言區立馬釣到一堆活三寶」、「問法律，你管人家檢舉什麼」、「躲太陽，本來就很危險，罵PO的是什麼心態」、「支持檢舉，被太多這種躲太陽，然後急煞的嚇過」、「每次都差點被躲太陽的害死，突然停下來，有夠傻眼」。

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