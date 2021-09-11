新竹縣市合併　鄭正鈐憂：苗栗資源將被嚴重壓縮

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣長楊文科11日邀請竹竹苗3縣市首長、立委參加「竹竹苗合併升格第七都」座談，新竹市國民黨立委鄭正鈐會中表示，縣市合併最重要的是凝聚地方共識，而非修《地方制度法》降低直轄市人口門檻，且若只談新竹縣市合併升格，將使苗栗夾在兩個直轄市中間，資源和空間將被嚴重壓縮。

鄭正鈐今天在臉書表示，他在會中強調支持讓大新竹地區朝向更好的方向發展，若單獨只談新竹縣市合併升格，不但忽略區域發展的整體考量，且苗栗也將成為台北至台中之間，唯一的非直轄市，將嚴重壓縮苗栗的資源和空間，對於台灣整體發展並非良策。

鄭正鈐表示，不管是縣市合併或竹竹苗合併，最重要以及最優先的順序並非修法，而是地方上的共識。新竹縣市合併或竹竹苗合併都是老話題，2017年林智堅要競選第二任市長的前一年，針對新竹縣市合併議題，林智堅當時說「市府內部至今沒有縣市合併的討論」，柯建銘委員也強調涉及國土規畫的議題要從長計議，「目前沒有急迫性」。

鄭正鈐批評，從2017年至今，期間完全沒有任何新竹縣市合併的「從長計議」，如今林智堅市長任期將至，合併議題突然變得有「急迫性」，柯建銘也說修法將125萬人口的門檻降低，改為100萬人，時間上趕得及明年的地方選舉。這些「急迫性」很難不讓民眾聯想是「因人設事」。

鄭正鈐說，縣市合併升格所牽動的核心問題便是資源分配，然而統籌分配款61.76%分配直轄市、24%分配縣（市）、8.24%分配鄉（鎮、市），六成的資源都分配給直轄市，直轄市之外的縣市全都窮兮兮的，因此《財政收支劃分法》的修正更是當務之急，例如擴大財政大餅，刺激地方政府招商誘因，將營利事業所得稅、營業稅一定比例撥到地方等等作法，讓中央將地方稅收多留給各縣市。