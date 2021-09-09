烤肉也能看「朋友人品」　他點出6類人：後3種烤肉一定不要揪

▲烤肉能看出「朋友人品」，他點出6大類：「這些人烤肉一定不會揪」。（圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人會趁中秋節與親友一起烤肉，一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他開始烤肉至今也有30多年，看過許多形形色色的人，認為「烤肉是最能看出朋友的人品」，並且分成了6大類，直言「456類往後不太往來，辦烤肉一定不會揪」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在爆廢公社二館說，他烤肉三十多年來，看過形形色色的人，許多人在烤肉趴中的行為，真的就是這些人往後的行事作風，「打麻將可以看人品，烤肉也能」、「我個人都是一手包辦，原因無它……，因為我怕吃到裝扮成黑人的香腸，還有什麼都不熟的肉片」。

網友分享的烤肉6類人：

1、一手包辦類型：從生火到烤熟堅守崗位絕不偷懶的人。

2、無敵幫手：看他都在走來走去當小幫手，一聲指令馬上到。

3、社交大王：就是到處問人要不要吃東西，然後到處聊天打屁。

4、擺爛乞丐：不生火也不幫忙，只有吃，盤子上來有多少吃多少。

5、閃閃族：只要麻煩的都不會去靠近，連烤完肉都馬上拍拍屁股走人。

6、機掰鄉民，不幫忙還會嫌這個太焦，這個太鹹，然後除了出一張嘴完全沒有貢獻。

原PO最後說，「以上人品的說明，請各位自行體會，因為很多那種4、5、6類人，就往後不太來往，辦烤肉一定不會約這些人」、「其實要說的就是分工合作啦，你可以不會烤肉，但請麻煩幫忙整理，甚至也可以不用整理，但拜託幫忙撿垃圾」。

貼文一出引發網友熱議，有人說「我夫家的朋友圈烤肉，就能看到456類了，一次我就把他們的嘴臉全記下」、「我是1跟2之間轉換，我很喜歡烤肉給別人吃，有成就感」、「看到烤好的肉，整盤端走去給異性，完全當自己的公關用品」、「一定還有一種是到處虧妹的」、「就是因為有456類人，現在才對烤肉興致缺缺」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘