里長沿路廣播：賣葡萄的阿好確診　彰檢認證「熱心提醒」不起訴

▲里長準備廣播車沿路播送染疫個案訊息。（資料圖／彰化踢爆網提供）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮5月間爆發新冠肺炎水果盤商傳播鏈，一對母女到萬華賣葡萄染疫，楊里長廣播放送「有接觸的里民要注意，交流道下賣葡萄的阿好已經確診」等訊息，被警方及衛生局依《傳染病防治法》等罪嫌函送法辦，彰檢認為，廣播內容確有其事，里長是基於職責、熱心善意提醒，並非散布不實謠言或訊息要件，應予不起訴處分。

回到事發當時，5月14日彰化葡萄盤商到北市萬華擺攤賣葡萄染疫，地方人士對於太晚公布疫調結果大怒，當天下午楊姓里長開貨車在社區大街小巷廣播，直接點名染疫母親「里民請注意，交流道下賣葡萄的阿好已經確診，如有與他接觸的人請注意健康安全」，呼籲大家要當心，有不少里民看到po網分享，被警方及衛生局涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條、《傳染病防治法》第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，函送法辦。

檢方偵訊時，楊男坦承有開貨車沿街廣播，但否認有何散布疫情謠言的犯行，他辯稱，當天中午見電視新聞報導溪湖有人確診，里民向他反映，是一名常到里內收購葡萄名叫「阿好」的人，大家都很恐慌，他才駕車繞巡在里內通知廣播，要里民與果農要注意自身健康安全。

▲彰化水果家族傳播鏈有112人確診。（圖／彰化縣政府提供）

檢方進一步調查，確診個案與販賣葡萄處所確實在交流道附近，外面也有放置招攬生意看板販售葡萄，足認楊里長廣播車播放內容確有其事、非憑空捏造，再從廣播內容發現，里長應是基於職責、熱心，善意提醒里民注意，未構成散布嚴重流行疫情不實訊息，無其他積極證據，認不起訴處分。

楊男接受電訪時指出，他里內全是葡萄農，當初會駕駛小貨車沿街廣播，是為了保護里民做到告知義務，沒想到卻被民眾誤解，這幾個月以來飽受不少異樣眼光，終於司法還給他一個公道，但他也經常提醒里民，彰化已經連續多天零確診，但仍不可大意，一樣要戴口罩消毒做好防疫措施。

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