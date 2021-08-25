奪米其林年輕主廚大獎　30歲林佾華被看衰！站上世界舞台心法曝

▲林佾華表示，他不認為得獎是靠運氣。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

「2021台北台中米其林指南」25日下午揭曉，位於台中科博館旁的法式現代料理「澀 Sur」摘下一星，主廚林佾華也拿下米其林年輕主廚大獎。林佾華表示，他不認為今日得獎是靠運氣，這是他們每天堅持把所有細節做好的結果，感謝團隊與家人的支持，更感謝自己的不服輸。

「澀 Sur」於2019年遷到台中現址，年輕老闆林佾華（30歲）兼任主廚，將市場所見的日常食材，用現代烹調方式，重新闡述臺灣料理的細膩滋味。美食以約十一道菜的套餐呈現，依據四季更迭與社會日常來變換菜色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「澀 Sur」位於台中科博館旁 。（圖／記者白珈陽翻攝）

林佾華認為，「澀 Sur」之所以能獲得米其林一星評價，是因他們團隊每天堅持細節，將失誤率降低，今天能夠拿獎不敢說是運氣占比很高，運氣是所有人努力過後才能產生的結果。

林佾華說，現在這個時代創業很容易，但，失敗更容易，年輕人做事很容易被看輕跟唱衰，就連他身邊的朋友也曾看衰過他，但他們就是堅持做自己，覺得方向是對的，就用時間去證明，不去理會外界的關注或評論。

林佾華今日在臉書表示，「我知道每天盡力的把所有細節做好，把失誤降到最低，最後的最後才有資格提到天份與運氣這兩個字。我也知道在滿是天才的世界舞台上，只有努力才是拉近距離的唯一方法，過程也許不算那麼順利，一路以來也都充滿著質疑與輕視，但我用自己的方式站上了舞台的邊邊。」



林感謝他的家人、團隊，以及相信他的人，並謝謝米其林的肯定，「最後謝謝我自己的不服輸，你真的幹得不錯。」

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！