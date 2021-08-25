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陸之駿猝逝「不是殉道是謀殺」　李德維怒罵：他是被你們害死的

▲▼國民黨立委李德維。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委李德維。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

馬來西亞籍專欄作家陸之駿接種高端疫苗後隔天猝逝，引發各界議論，國民黨立委李德維25日表示，陸之駿的猝逝不是殉道，是謀殺，是被給他錯誤認知與期待的人害死的。

李德維引述，他曾看到好友轉傳心靈雞湯文「不要欺騙別人，因為你只能騙到相信你的人」，這句話在陸之駿先生猝逝後聽來，格外有感。

李德維表示，在悲劇發生之後，拜讀關於陸之駿生平的報導與文章，儘管意識形態與政治立場南轅北轍「我仍能感覺得出來，他真心熱愛台灣，期待終結疫情」。他認為，他們的歧異在於他認為政府必須提供充足、不同廠牌與技術的進口疫苗，陸之駿則寄希望於高端。

李德維強調，雖然陸之駿曾經寫下接種國產疫苗「殉道」的字眼，但陸之駿是以他相信的方式希望台灣更好，這樣的心情實在不該被嘲諷。

李德維批評，「混帳的」是那些欺騙他，給他錯誤認知與期待的人，「像是二期臨床沒做完，三期只打算敷衍，試驗品卻謊稱疫苗的業者」、「像是自己接種進口疫苗，卻量身炮製世界最低標準的官員們」、「像是明知保護力未知，品質不穩定，卻給予緊急授權，連名字都不敢露出的所謂專家們」。他痛批，在他看來，「陸之駿不是殉道，是被你們害死的」。

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