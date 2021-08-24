蔡英文823因防疫考量未赴金門　藍委：本黨四位主席參選人都去了

▲太武山忠烈祠。（圖／翻攝楊鎮浯臉書）



記者杜冠霖／台北報導

昨是823砲戰63周年紀念，過去連續兩年的823當日，總統蔡英文都前往金門，出席823中樞紀念儀式，今年則因疫情考量，並未安排赴金門，對此，國民黨立委李德維表示，本黨四位主席參選人都去了，又有何疑慮，「蔡總統還是把823砲戰當成工具，需要的時候借來一用。」

李德維24日在臉書發文表示，2018年是823砲戰60週年，蔡總統不去、時任副總統陳建仁寧可隔天飛去金門旅遊，也不出席當年的擴大追思公祭。時任民進黨副秘書長徐佳青還說那是「國民黨與共產黨打仗」。2019年遇到總統大選，蔡英文又帶著大批媒體主持紀念。

李德維表示，2020年蔡英文連任成功，但「靠山」川普選戰正如火如荼，蔡總統又帶著當時的AIT處長酈英傑同行，「是為了823英靈嗎？不！是為了配合美國，強化抗中，有助於川普的選戰主旋律。然後今年沒有選舉，又不去了。」

對於府方解釋是因為防疫考量，李德維指出，國民黨四位黨主席參選人都去了，該做的快篩都做，又有何疑慮，說到底，真的當一回事，技術性問題都可以克服。顯然，蔡英文與民進黨還是把「823砲戰」當成工具，「需要的時候借來一用；不需要時，真的是關我X事。」

但昨國民黨主席候選人朱立倫搭機前往金門時卻發生一插曲，有同班機旅客新冠肺炎快篩結果陽性，緊急進行PCR採檢，幸為陰性，虛驚一場。朱立倫辦公室也說明，該名旅客從松山飛往金門後快篩陽性，立即赴衛生福利部金門醫院進行PCR採檢，確認為陰性。

而原規劃要前往金門的蔡英文，因考量疫情，金門縣府對跨島防疫更為嚴謹，因此今年未安排前往，改到軍備局、飛指部視察。