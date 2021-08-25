台北市「拚到+0」還是被酸？　鄉民說實話挺柯P：世界上數一數二的

▲網友認為，客觀來說台北市防疫真的比其他縣市棘手很多。（圖／北市府提供）



記者黃可昀／綜合報導

台北市8月以來幾乎都是+0，近日平均值更是在2例以下，可見疫情已經有效控制住。有網友認為，「大家都知道台北市防疫比其他縣市困難辛苦很多」，能熬到+0市府團隊也功不可沒，但為什麼總是有人看不慣雙北，都已經+0了還是要酸？

原PO在PTT表示，本土疫情爆發以來，雙北一直處於重災區，最嚴重的時候一天上百例，加上人口密度高，病毒流竄得更快，要走到+0這步絕對比其他縣市都還困難，「除了醫護人員跟市民的共同努力，一個優秀的領導團隊應該更是功不可沒吧？」所以他很感謝台北市團隊的努力，不過即使清零了網路還是不少酸言酸語，「到底是什麼人會看台北市+0不爽？」

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▲雙北要從重災區走到連日清零不容易。（示意圖／記者黃克翔攝）



網友認為，少部分民眾會因為政治立場的不同，質疑雙北防疫能力，但多數人看到現在+0的局面都是很慶幸，因為雙北防疫難度確實很高，沒有市府的正確指引很難迅速清零，但最感謝的還是基層防疫人員，能有今天的局面絕非一人功勞。

留言指出，「人口密度高，活動又頻繁，真的是地獄級」、「這病毒特性人多是比較麻煩沒錯，而且台北大眾運輸的優勢反而變成劣勢」、「沒+0就把雙北罵的一文不值duck不必（大可不必）」、「雙北這次其實最值得讚許是比中央更快反應」、「誰會不爽？大家都高興好嗎」、「全世界哪個首都可以在這種疫苗覆蓋率下把數百例案例壓到個位數？要打柯做不好的地方也是有，但是以結果來說做的是世界上數一數二好的。」