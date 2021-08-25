IG曬前女友裸照！還標記她帳號　他再嗆新歡：鰻魚跟蚯蚓一樣細

▲黃男上傳小花的裸照。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

記者林昱萱／台北報導

一名黃姓男子跟女子「小花」（化名）本來是男女朋友，而他因為不滿對方和自己提分手，竟然就在IG發文辱罵小花，甚至還貼出對方裸露身體的照片，並標註對方的帳號，行徑相當誇張。對此，台北地院審理後，依法判其拘役50日，得易科罰金。

判決指出，黃男、小花是前男女朋友，而他不滿對方因故和自己分手，就在IG上發文辱罵對方，「妳變心了、精神出軌了還死不承認，最好是有人為了跟男同事出去玩，沒有底片相機了，就跟男友吵架，都要到了分手後的七夕才承認」此外，黃男也一併嘲諷小花的同事，「真的放長線（掉）大魚啊，不過他的鰻魚應該跟蚯蚓一樣細吧」。

更誇張的是，黃男除了張貼上述侮辱小花的文字以外，甚至還張貼對方裸露身體的猥褻照片4張，還直接標記對方的帳號，諸多誇張的行為，都已經足以損毀小花的名譽。對此，黃男於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且也有證人之指訴、網頁資料、對話紀錄、照片等足以佐證，因此黃男的自白應與事實相符，其犯嫌堪以認定。

法官認為，黃男僅因為不滿小花對其提出分手，竟將兩人交往期間拍攝的裸露畫面，加以上傳到IG，讓不特定多數人均得瀏覽，從而窺得小花之隱私，此舉已經妨害小花名譽、隱私，破壞社會善良風俗，所為實非可取，考量其犯後坦承犯行，且有和解意願，審酌其智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等一切情狀後，依犯散布猥褻物品罪，判處他拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。